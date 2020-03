Microsoft schiebt Security-Update für Windows 10 1903 und 1909 nach

Microsoft hat überraschend kurz nach dem offiziellen Patchday am Dienstag ein weiteres Sicherheits-Update für Windows 10 Version 1903 aka Windows 10 Mai Update und 1909 aka November Update nach­ge­reicht.

SMB3-Lücke geschlossen

Highlights

Aktualisiert ein Microsoft Server Message Block 3.1.1-Protokollproblem, das den gemeinsamen Zugriff auf Dateien und Drucker ermöglicht.

Verbesserungen und Korrekturen

Sicherheitsupdate für den Microsoft Server Message Block 3.1.1 (SMBv3).

Bekannte Probleme in diesem Update

Bei der Verwendung von Windows Server-Containern mit den Updates vom 10. März 2020 können Probleme mit 32-Bit-Anwendungen und -Prozessen auftreten. Wichtige Hinweise zum Aktualisieren von Windows-Containern finden Sie unter Kompatibilität der Windows-Containerversion.

Die Aktualisierung behebt Fehler und bringt Qualitätsverbesserungen. Es wurde als Sicherheitsupdate gekennzeichnet und sollte schnellstmöglich installiert werden. Das neue Update bringt die neue Buildnummer 18362.720 für Windows 10 Version 1903 und Build 18363.720 für Version 1909. Das kumulative Update kann bereits über die Windows Update-Funktion bezogen werden. Microsoft hat in der Knowledge Base die wichtigsten Änderungen zusammengefasst. Der Artikel ist unter KB4551762 zu finden.Das Update adressiert Fehler in Windows 10 Version 1903 und der entsprechenden Windows Server Version 1903 sowie für 1909. Wenn bereits frühere (kumulative) Updates installiert wurden, werden mit diesem Update nur die neuen Fixes in diesem Paket heruntergeladen und auf dem Gerät installiert. Die Liste der Änderungen ist kurz - es gibt nur einen Eintrag. Microsoft hat die vor kurzem bekannt gewordene kritische Sicherheitslücke im SMBv3-Protokoll gefixt Dieses Sicherheitsupdate beinhaltet Qualitätsverbesserungen. Die wichtigsten Änderungen umfassen: