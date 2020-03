Command & Conquer: Die ungewöhnliche Restauration der Cutscenes

Derzeit entsteht bei Electronic Arts eine Remastered-Neuauflage von Command & Conquer. Der Klassiker der Westwood Studios soll vor allem authentisch sein: Das will man bei EA nicht nur mit dem alten Quellcode erreichen, sondern auch mit Hilfe der originalen Zwischensequenzen.

GDI gegen Nod ist Kult

Upscaling als Notlösung

Aus heutiger Sicht sind die Zwischensequenzen von Command & Conquer (C&C) zwar wohl unfreiwillig komisch (Ok, das waren sie schon 1995), dennoch werden alle Spieler des Echtzeitstrategieklassikers nostalgische Gefühle bekommen, wenn sie daran denken. Denn der Kampf zwischen der Global Defense Initiative (GDI) und der Bruderschaft von Nod ist sicherlich auch 25 Jahre nach der Veröffentlichung des Spiels in den Köpfen der Fans verankert.Entsprechend kann man die aus heutiger Sicht extrem niedrig aufgelösten Zwischensequenzen nicht einfach neu aufnehmen, das würde kaum ein Fan verzeihen. Wie man in einem Video erläutert, fand man zwar tief in den Archiven das vermeintlich originale Filmmaterial und dachte bereits, dass die Probleme damit gelöst sind. Doch das war nur der Anfang, denn zunächst musste man einen Spezialisten finden, der die überdimensionalen Sony-Kassetten digitalisieren konnte.Diesen fand man zwar (einen einzigen wohlgemerkt), musste aber nach getaner Arbeit feststellen, dass auf den Bändern nicht die Originalaufnahmen waren, sondern die Videos wie man sie damals im Spiel fand. Die sahen sogar noch schlechter aus, da an den Magnetbändern bereits der Zahn der Zeit genagt hat.Also musste EA auf Upscaling des existierenden Videomaterials ausweichen, dabei griff man auch auf die Hilfe der C&C-Community zurück, die solche Projekte bereits früher zum Spaß durchgeführt hat. Das Ergebnis kann sich sicherlich (besser) sehen lassen, zu Ultra-HD-Material ist es deshalb aber nicht geworden. Im Video ist auch bereits eine solche "restaurierte" Szene zu sehen.