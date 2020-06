Command & Conquer: Mysteriöses "UFO" wurde nach 25 Jahren gefixt

Electronic Arts hat vor einigen Tagen die Remastered-Version des Echt­zeitstrategieklassikers Command & Conquer veröffentlicht und die Neu­auflage kommt auch bestens bei Kritik und Spielern weg. Im Zuge des Releases wurde auch ein Jahrzehnte alter Fehler behoben.

2020 wurde die Grafik "gefixt"

EA

Mysteriöses abgestürztes... was eigentlich? In der dritten Mission der GDI-Kampagne des 1995 erschienenen Spiels ist westlich vom Startgebiet ein merkwürdig aussehendes Objekt zu finden. Mit seiner pixeligen Grafik war es schlecht gerendert und auch deshalb nicht identifizierbar. Deshalb dachten C&C-Spieler, dass es sich dabei um ein UFO oder ein abgestürztes Raumschiff der Scrin (einer außerirdischen Rasse in der Spielereihe) handelt.13 Jahre nach der Veröffentlichung löste Westwood Studios-"Nachfolger" Petroglyph das Geheimnis und verriet im Jahr 2007, dass das eigentlich ein abgestürzter Hubschrauber sein sollte. Adam Isgreen, einst Designer bei Westwood und mittlerweile bei Microsofts Age of Empires tätig, verriet damals in einem Forum, dass der Künstler, der diese spezielle Grafik erschuf, ihm verraten hat, dass das ein Verdeck/Dach eines Helikopters sein soll.Wie Eurogamer berichtet, hielt sich die UFO-Theorie dennoch hartnäckig, auch weil in der Nintendo 64-Version der für die Grafik zuständige Designer ein Raumschiff sah und auch so umsetzte. 25 Jahre nach der Erstveröffentlichung gibt es die Grafik in Command & Conquer Remastered Collection nun in ihrer gewollten Form, nämlich als Helikopter-Wrack.Ein UFO/Raumschiff-Fan namens NightShadow02 wollte das aber nicht akzeptieren und machte sich selbst an die Arbeit: Wer den Heli nicht haben will, der kann diese Grafik per Modifikation austauschen. Diese ist im Steam Workshop zu finden.