Neues Update als Release Preview für Windows 10 1903 und 1909 ist da

Microsoft hat eine weitere Release Preview für Fehlerbehebungen für das Windows 10 Mai Update und das November Update herausgegeben. Das Update wird Nutzern im sogenannten Release Ring als optionale Aktual­isierung angeboten und behebt einige Fehler.

Zeitnah für alle Nutzer geplant

Windows 10: Kumulativer Patch für das Mai-/November-Update

Microsoft hat nach dem regulären Februar Patch-Day 2020 jetzt auch weitere kumulative Updates für die beiden jüngsten Windows 10-Versionen nachgereicht. Die Updates adressieren das Windows 10 Mai Update aka Version 1903 und Version 1909 aka November Update. Veröffentlicht wurde das sogenannte C-Update, das also keine sicherheitsrelevanten Änderungen mit sich bringt und vor allem Fehlerbehebungen und kleinere Verbesserungen angeht.Über die Änderungen in diesem Patch ist noch nicht viel bekannt. Wie üblich, sendet Microsoft diese Vorschau-Versionen für den kommenden Patch-Day bei den aktuellen Windows 10-Versionen nur an Nutzer des Release Previews Rings im Rahmen des Insider Programms aus. Es wurden zwar schon KB-Artikel hinterlegt, aber noch keine Details in der Knowledge Base veröffentlicht. Daher gibt es noch keine offiziellen Release Notes. Die neue Build­nummern lauten 18363.693 und 18362.693. Der Eintrag in der Knowledge Base lautet dazu KB 4535996 Wer das Update vom Februar-Patch-Day installiert hat, bekommt im Release Preview-Ring nun automatisch die jeweils neue Version. Microsoft empfiehlt, dass das neueste SSU installiert ist, bevor das neueste kumulative Update (LCU) geladen wird. Wer Windows Update verwendet, erhält automatisch die neueste SSU mit angeboten, wenn es noch nicht installiert ist. Die Veröffentlichung im Release Preview Ring geht im Normalfall der zeitnah folgenden Freigabe für alle Nutzer voraus.Es könnte schon bald soweit sein - spätestens aber zum regulären Patch-Day im März, das wäre dann aber erst in zehn Tagen.