Ninja: Wer "Es ist nur ein Spiel" sagt, ist ein schrecklicher Mensch

Ninja ist einer der bekanntesten Gamer der Welt, er spielt vor allem Fortnite und ist auf Microsofts Mixer-Plattform unterwegs. Vor einigen Tagen hat er Aussagen gemacht, die nach wie vor diskutiert werden. Kritiker werfen Ninja vor, damit Toxizität im Gaming anzufachen.

"Wer sich nicht ärgert, ist ein schlechter Mensch"

Tyler Blevins

"Ninja" alias Tyler Blevins ist für ganze Heerscharen von Fortnite-spielenden Kids ein Vorbild und Held, es steht außer Frage, dass Streamer heutzutage eine Vorbildfunktion haben. Deshalb sollten sie ihre Worte auch durchaus mit Bedacht wählen. Das aber hat Blevins vor einigen Tagen nicht gemacht.Denn er sprach, sichtlich aufgeregt, über das Thema Spielen, und zwar genauer über kompetitives Gaming. Die Aussagen fielen in einem Video bzw. Stream, auf Twitter wiederholte er sie dann in etwas abgeschwächter Form. "Wenn jemand mal die Phrase 'Es ist nur ein Spiel' verwendet, dann flippe ich aus. Man möge sich vorstellen, dass ein LeBron James oder Tom Brady (Anm.: Basketball- bzw. American-Football-Stars), wenn sie nach einem verlorenen Spiel angepisst sind, 'Es ist nur ein Spiel' hören. Soll das ein Scherz sein? Wer das sagt, ist so dumm."Blevins weiter: "Es ist die kompetitive Natur der Sache, Bruder. Es geht um Respekt, um Stolz. Es ist so viel größer als Videospielen. Jeder, der das jemals als Ausrede verwendet, ist ein schrecklicher und fauler Mensch."Auf Twitter versuchte Ninja dann, die Aussagen geradezurücken und meinte, dass man sich nie mit dem Erreichten zufriedengeben sollte (via derStandard ). Wenn man aufhöre, sich nach einer Niederlage zu ärgern, dann hat man gleich zwei Mal verloren.Viele seiner Fans pflichteten ihm bei, doch es gab auch viele, die ihm heftig widersprachen. So müsse man kein verbitterter und toxischer Loser sein, um von einer Niederlage lernen zu können. Niederlagen seien wichtig, Ärger hingegen nicht, antwortete etwa der YouTuber und Gamer Ryan Ohmwrecker.