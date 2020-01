Mobilfunk-Discounter Crash startet neue LTE-Tarife im Vodafone-Netz

Die Mobil­funk-Discountermarke Crash startet drei neue Tarife im Netz von Vodafone . Für alle drei Angebote gibt es jetzt in den ersten 24 Mo­na­ten satte Rabatte auf den monatlichen Preis - so bekommt man zum Bei­spiel eine Allnet-Flat mit 8 GB LTE für 14,99 Euro im Monat.

Zwei Jahre vergünstigt nutzen

Folgende Angebote stehen zur Verfügung:

4 GB LTE, SMS- und Telefonieflat - für 12,99 Euro im Monat (später 19,99 Euro)

6 GB LTE, SMS- und Telefonieflat - für 13,99 Euro im Monat (später 24,99 Euro)

8 GB LTE, SMS- und Telefonieflat - für 14,99 Euro im Monat (später 29,99 Euro)

Bei Mobilfunk-Discouter Crash

Die Crash-Tarife gehören zum Angebot von Klarmobil und werden im Vo­da­fone-Netz rea­li­siert. Damit bekommt man beste D-Netz-Qualität zum Discounterpreis. Bei Vodafone selbst sind die entsprechenden Datenpakete deutlich teurer, bieten aber auch andere zusätzliche Optionen. Allerdings bietet Crash in den Tarifen nur eine LTE-Geschwindigkeit von maximal 21,6 Mbit/s im Download und 3,6 Mbit/s im Upload an. Die neuen Crash-Tarife sind auf jeden Fall einen Blick wert.Die drei neuen LTE-Tarife gibt es mit 4, 6 und 8 GB Da­ten­pa­ket. In jedem Tarif ist eine SMS- und Te­le­fo­nie-Flat dabei, wobei man von der Netz­ab­de­ckung von Voda­fone profi­tiert. Alle Tarife haben eine Mindest­lauf­zeit von 24 Mona­ten. In diesen ersten zwei Jahren wird dabei der Monats­preis derzeit kräftig gesenkt. Da die redu­zier­ten Preise nur für die ersten 24 Monate gelten, sollte man sich dann überlegen, ob man einen besseren Tarif findet und recht­zei­tig kündigen.Hinzu kommt jeweils ein einmaliger Bereitstellungspreis von 19,99 Euro. Wer seine Rufnummer mit zu Crash bringt, kann 25 Euro Bonus erhalten. Nach Erreichen des Inklusivvolumens wird auf GPRS-Geschwindigkeit gedrosselt.