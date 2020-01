Windows 10 Version 1909 ist auf nur 15 Prozent der PCs zu finden

Das letztjährige Herbst-Update für Windows 10 war bekanntlich nicht viel mehr als eine Art Service Pack, das kaum bis keine echten Neuerungen mit sich brachte. Damit ist auch das Interesse daran nur sehr ein­ge­schränkt und das zeigt sich nun auch an den Verbreitungszahlen.

Versionen von 2019 gemeinsam mehr als zwei Drittel

Bewegungen bei den Surface-Zahlen

Denn laut den Marktanteilen, die das Marktforschungsunternehmen AdDuplex veröffentlicht hat, kommt Version 1909 von Windows 10 aktuell auf gerade einmal 15,2 Prozent (via Thurrott ). Das ist nicht besonders viel und auch mit einiger Vorsicht zu sehen. Denn die Erfassungsweise von AdDuplex gilt als nicht perfekt, sie gibt aber doch einen ganz guten Hinweis darauf, wie es um Windows 10 und dessen Versionen steht.Die dominierende Variante von Windows 10 ist derzeit Version 1903, diese ist auf 53,4 Prozent der von AdDuplex erfassten Systeme (insgesamt waren es 90.000 PCs) zu finden gewesen. Immerhin sind die beiden Updates von 2019 zusammen auf zwei Drittel aller Rechner installiert. Eine Rolle in der Statistik spielt nur noch Version 1809, diese erreichte einen Anteil von 22 Prozent, den Rest kann man bereits in die Kategorie unter ferner liefen einordnen.AdDuplex vermeldet auch die aktuellen Zahlen zu Microsoft-Hardware der Surface-Reihe. Hier ist vor allem ein starker Anstieg der Surface Go-Geräte zu beobachten, im Vergleich zur letzten Erfassung im Oktober 2019 seien die Zahlen bei diesem Modell "hochgeschossen", so AdDuplex. Das ist aber natürlich nur im Verhältnis zu sehen, denn konkret bedeutet dieser Anstieg eine Verbesserung von zwölf auf 14,5 Prozent.Damit ist das Surface Go das derzeit drittbeliebteste Gerät der Microsoft-eigenen Hardware-Reihe. An der Nummer-1-Position befindet sich das Surface Pro 4 (17,4 Prozent), dahinter kommt das Surface Pro von 2017 (14,7 Prozent).