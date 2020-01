Windows 10 Version 2004 wurde finalisiert, Release aber weiter unklar

Das letzte Update für Windows 10 war bekanntlich nur eine Art Service Pack, entsprechend gespannt sind Microsoft-Fans auf die nächste Aktualisierung. Das in der Entwicklung als 20H1 bekannte Update, das als Version 2004 veröffentlicht wird, ist nun wohl endgültig fertig.

Build 19041 plus X

Microsoft

Die Veröffentlichung des letztjährigen November-Updates war aus gleich mehreren Gründen ungewöhnlich: Denn einerseits war es eine Version, die praktisch keine echten Neuerungen bot, andererseits warf dieses Zwischen-Update den bisherigen Update-Rhythmus durcheinander. Denn Microsoft hat parallel an Version 2004 gearbeitet und das hat bei vielen Microsoft-Beobachtern und Journalisten auch einiges an Verwirrung ausgelöst.Und wie Windows Latest unter Berufung auf einen Podcast der beiden Windows Central-Redakteure Daniel Rubino und Zac Bowden berichtet, wird man sich offenbar noch eine ganze Weile auf Version 2004 gedulden müssen - auch wenn das nächste Frühjahrs-Update eigentlich schon fix und fertig ist.Denn Microsoft hat Version 2004 bereits im Dezember 2019 finalisiert, Build 19041 ist dabei das, was man früher als RTM bezeichnet hätte - heute ist diese Ausgabe aber im Grunde lediglich die Basis für weitere kumulative Updates. Bis zur Veröffentlichung wird sich also die Versionsnummer im Detail noch ändern.Microsoft äußert sich dazu aber nicht, die Zeiten eines Gabriel Aul, der sich als Chef des Insider-Programm immer wieder tief in die Karten schauen ließ, sind also definitiv vorbei. Stattdessen darf man wieder rätseln, wann das Update tatsächlich freigegeben wird und wie fertig es aktuell wirklich ist.Klar ist zumindest, dass Version 2004 wieder in "großes" Update ist. Denn es wird wieder diverse spannende Neuerungen geben, allen voran die Möglichkeit zum Cloud-Reset und Bandbreiten-Limits für Windows Update bzw. den Microsoft Store.