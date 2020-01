Abschied von Windows 7: Neue Laptops mit Windows 10 entdecken

Der Support für Windows 7 wurde beendet, es ist Zeit für ein Upgrade. Um weiterhin sicher unterwegs zu sein, empfiehlt sich der Wechsel auf das neue Windows 10. Und wenn die Hardware so angestaubt ist wie das Betriebssystem, lohnt sich der Blick auf ein neues Notebook.

Es wird Zeit für den nächsten Schritt hin zu Windows 10

Saturn hilft euch beim Notebook-Kauf und dem Upgrade auf Windows 10

Mit einem Laptop-Schnäppchen von Saturn

Nostalgiker werden sich positiv an die zehnjährige Ära des beliebten Windows 7-Be­triebs­sys­tems zurückerinnern, die mit den letzten Updates und Sicherheitspatches am 14. Januar en­de­te. Doch Windows 10 hat sich schon lange am Markt integriert und konnte erfolgreich in die Fußstapfen der einst so erfolgreichen Software treten. Doch was passiert nun mit den al­ten PCs und Notebooks, die noch mit Windows 7 laufen? Tipp: Man sollte mit einem Up­grade nicht allzu lange warten.Microsoft wird für Windows 7 ab sofort keine Updates mehr ausliefern. Ebenso werden offene Sicherheitslücken für Privatkunden nicht mehr geschlossen. Auf Dauer kann es somit pas­sie­ren, dass Rechner mit dem alten Betriebssystem anfällig für Viren und Malware werden, wel­che bisher unentdeckte Lücken ausnutzen. Zudem dürften auch Entwickler wichtiger Pro­gram­me, wie Anti-Viren-Scannern, auf kurz oder lang die Unterstützung für Win­dows 7 ein­stel­len. Allein aus diesem Grund bietet sich ein Upgrade auf Windows 10 an.Der bekannte Elektronikhändler Saturn zeigt dafür zwei Möglichkeiten auf. Ihr könnt al­te PC und Laptops zum Beispiel durch ein neues Windows 10-Notebook ersetzen oder ihr nutzt den kooperierenden und vor allem kostenlosen Service der Deutschen Tech­nik­be­ra­tung, der euch beim Wechsel auf Windows 10 unterstützt. Alle Informationen dazu sam­melt Saturn auf ei­ner speziellen Aktionsseite zum Support-Ende von Windows 7 Unter den Notebook-Bestsellern von Saturn findet man im Online-Shop unter anderem die Angebote für das Lenovo IdeaPad S340 . Der 15,6-Zöller kommt mit einem AMD Ryzen 5-Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher, 1 TB SSD und einem Full-HD-Display. Der Preispunkt liegt bei guten 599 Euro. Wer einen Intel-Laptop bevorzugt, der sollte sich das Acer Swift 3 ge­nau­er ansehen. Für 799 Euro erhaltet ihr hier einen aktuellen Intel Core i5 der 10. Ge­ne­ra­tion anstelle des AMD-Chips. Beide Modelle qualifizieren sich unter anderem für den ver­güns­tig­ten Kauf von Microsoft Office 365 Home für 59,99 Euro.Wer mit Windows 10 flexibel unterwegs arbeiten und die Vorteile der Notebook- sowie Tablet-Welt miteinander verbinden möchte, für den hat Saturn das HP Envy x360 13 im Sortiment. Das 13,3 Zoll große Convertible profitiert von einem 360-Grad-Scharnier und gilt als 2-in-1 im Premium-Segment. Bei einem Preis von 899 Euro sind ein AMD Ryzen 5, 8 GB RAM und eine 512 GB große SSD mit an Bord. Einsteiger, die sich nach einem besonders günstigen Windows 10-Notebook umsehen, könnten aber auch das Dell Inspiron 3482 mit 128 GB SSD für 290 Euro ins Auge fassen.