Alle Half-Life-Games sind bis zum "Alyx"-Release kostenlos spielbar

Im März 2020 erscheint das erste neue Half-Life-Spiel seit zwölf Jahren und das VR-Spiel mit dem Untertitel Alyx wird von der Community schon sehnsüchtig erwartet. Wer die Welt von Half-Life noch nicht kennt oder dorthin zurückkehren will, der kann das nun tun und zwar kostenlos.

Half-Life

Half-Life 2

Half-Life 2: Episode One

Half-Life 2: Episode Two

Half-Life: Opposing Force

Half-Life: Blue Shift

Team Fortress Classic

Wiedersehen mit Half-Life-Charakteren

Valve

Es gibt alle nur erdenklichen Werbeaktionen für neue Videospiele, jene, die sich Valve ausgedacht hat, gehört aber sicherlich zu den Fan-freundlichsten und besten, die man umsetzen kann. Denn Valve hat bekennt gegeben, dass man über Steam bis zur Veröffentlichung von Half-Life: Alyx alle bisherigen Titel der Reihe kostenlos spielen kann.Das bedeutet, das registrierte Steam-Nutzer folgende Games kostenlos herunterladen und rund zwei Monate nutzen können:Damit stehen nicht nur die Haupt-Games der Reihe zur Verfügung, sondern auch die beiden Half-Life-Erweiterungen sowie das auch als Team Fortress 1.5 bekannte Multiplayer-Spiel.Valve schreibt auf der Seite zu dieser zeitlich begrenzten Aktion, dass man die Veröffentlichung von Half-Life: Alyx schon jetzt "gebührend feiern" möchte. Dazu kommt, dass es sich beim kommenden Titel um ein Prequel von Half-Life 2 handelt, Charaktere und Story-Elemente des zweiten Teiles sollen aber auch im VR-Spiel vorkommen. Es ist also durchaus ratsam, sich in Erinnerung zu rufen, was bisher geschah.Half-Life: Alyx wurde im vergangenen November offiziell angekündigt, das Spiel ist und bleibt ein Virtual-Reality-exklusiver Titel. Valve hat bereits mehrfach mitgeteilt, dass man Alyx nie als Nicht-VR-Spiel anbieten wird, vor allem auch deshalb, weil das Spielkonzept voll und ganz auf diese Art der Nutzung ausgelegt ist.