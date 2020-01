Half-Life: Alyx - Run auf VR-Brillen, Valve Index weltweit ausverkauft

Vor einigen Wochen hat Valve einen neuen Half-Life-Titel angekündigt, das Spiel mit dem Untertitel Alyx ist das erste Half-Life-Spiel seit zwölf Jahren. Schnell war klar, dass das ein echter System-Seller für VR wird, die wahren Dimensionen werden aber erst jetzt klar.

Auch in Deutschland und Österreich restlos ausverkauft

Bereits eine Woche nach der offiziellen Vorstellung des VR-exklusiven Valve-Spiels Half-Life: Alyx hat sich abgezeichnet, dass es einen Run auf Virtual-Reality-Headsets gibt. Das Spiel, das im März dieses Jahres erscheinen wird, sorgte zunächst dafür, dass die Valve-eigene Brille Index in Nordamerika nicht mehr zu bekommen war.Was zunächst wie ein lokales US-amerikanisches Phänomen ausgesehen hat, gilt mittlerweile weltweit: Denn laut einem Bericht der auf Virtual Reality spezialisierten Seite RoadToVR ist Valve Index inzwischen in nahezu allen 31 Regionen, wo Index angeboten wird, ausverkauft. Lediglich in Japan sind noch einige wenige Headsets (bzw. Headset plus Controller-Pakete) zu bekommen. Deutschland und Österreich leuchten wie alle anderen Ländern im "Sold out"-Rot.Valve hat mittlerweile auf die riesige Nachfrage reagiert, zumindest hat man die Shop-Seite von Index überarbeitet. Dort informiert man nicht nur, dass die Geräte derzeit ausverkauft sind, sondern gibt den Interessierten auch die Möglichkeit, sich benachrichtigen zu lassen, wenn die Brillen wieder lieferbar sind - bisher stand dort lediglich, dass weitere Geräte "bald" wieder verfügbar sein werden.Gegenüber RoadToVR teilte Valve überdies mit, dass man aktuell hart daran arbeite, weitere Einheiten zu produzieren, um die hohe Nachfrage befriedigen zu können. Ein Datum nannte der Steam-Betreiber zwar nicht, versicherte aber, dass es noch vor dem Start Half-Life: Alyx der Fall sein werde.