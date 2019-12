RogueKiller - Malware aufspüren und entfernen

Schädlingsbekämpfung

Mit dem in der Basisversion kostenlosen RogueKiller 14.0.2 lassen sich schädliche Programme heuristisch sowie auf Basis von Signaturen aufspüren und entfernen. Die Freeware durchsucht unter anderem Prozesse, Dienste, Registry, Hosts-Datei und Master Boot Record.Nach dem Programmstart können Nutzer über die Programmoberfläche von RogueKiller einen manuellen Scan des PCs starten. Einen Echtzeitschutz bietet die Gratisversion hingegen nicht. Die Software listet nach dem Suchlauf in Kategorien geordnet sämtliche verdächtigen Funde, die dann eigenhändig gelöscht werden können.So können auch schädliche Prozesse beendet oder gekaperte DNS- sowie Proxy-Einstellungen behoben werden. Die Ergebnisse eines Suchlaufs lassen sich als Bericht exportieren. Signaturen für die Erkennung der Schädlinge werden laut Hersteller circa einmal wöchentlich aktualisiert.Für die Interpretation der Funde und ihrer potenziellen Bedrohlichkeit bieten die Entwickler eine englischsprachige Online-Dokumentation sowie alternativ die Auswertung im offiziellen Forum an. Auf der Herstellerwebseite gibt es auch eine portable Version zum Herunterladen.Außerdem sind kostenpflichtige Versionen mit erweitertem Funktionsumfang erhältlich. Dazu zählen etwa automatische Updates, ein Malware- sowie Echtzeitschutz und ein spezieller Schutz für Dokumente. Alternativen mit vergleichbarer Funktionalität gibt es beispielsweise in Form von Malwarebytes Anti-Malware oder SuperAntiSpyware