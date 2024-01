Half-Life 2 RTX: So sieht die Stadt Ravenholm im RTX-Remix aus

Neuer Trailer zum ambitionierten Remix-Projekt

Nvidia RTX Remix startet bald als Beta

Nvidia und ein Team gleich mehrerer Modding-Teams arbeiten derzeit an einer überarbeiteten Version des Shooter-Klassikers Half-Life 2 . Auf Basis der Nvidia RTX Remix-Plattform soll das fast 20 Jahre alte Spiel künftig in einem neuen Glanz erstrahlen. Wie die Stadt Ravenholm dann aussehen wird, zeigt jetzt ein neues Video.Ravenholm ist der Schauplatz des sechsten Kapitels in Half-Life 2 und dürfte Spielern des Originals noch heute in wohlig-gruseliger Erinnerung sein. Die Einwohner der Stadt haben sich nämlich alle (mit Ausnahme von Pater Grigori) in Zombies verwandelt. Diese werden in Half-Life 2 RTX die 30-fache Menge geometrischer Details haben, Pater Grigori soll aus 68,341 Polygonen bestehen, wie Nvidia in Begleitung zum neuen Trailer erklärt Mit viel Liebe zum Detail werden auch die Waffen überarbeitet: Deren Materialien reagieren auf die Umwelt, was sich etwa durch Reflexionen bemerkbar macht. Andersherum wird auch die Umgebung durch Mündungsfeuer beleuchtet. Zudem werden den Waffen neue Nachladeanimationen spendiert.Die Modder rekonstruieren für das Projekt nahezu jedes Objekt im Spiel und rekonstruieren Texturen und Materialien, die dadurch zusätzliche geometrische Details erhalten. Außerdem kommen Technologien wie Raytracing, Nvidia Reflex, DLSS 3.5 und RTX IO zum Einsatz.Half-Life 2 RTX wurde im August des letzten Jahres angekündigt , inzwischen arbeiten 65 Modder an dem Remix-Projekt. Einen Termin für die Fertigstellung gibt es aber leider bisher nicht. Wer RTX Remix selbst einmal ausprobieren und vielleicht sogar einen anderen Klassiker damit modden möchte, kann aber dem 22. Januar 2024 eine Betaversion der Software herunterladen.