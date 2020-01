Wi-Fi Alliance kündigt Wi-Fi 6E-Standard für 6 GHz-Unterstützung an

Die Wi-Fi Alliance hat jetzt Details zur Zertifizierung von "Wi-Fi 6E" als neuen Standard für die Unterstützung des 6 GHz-Bands veröffentlicht. Man hat sich demnach bereits darauf geeinigt, den neuen Standard Wi-Fi 6E und nicht etwa Wi-Fi 7 zu nennen.

Spektrum noch nicht freigegben

Der neue Begriff mit dem Zusatz "E" bezeichnet Geräte, die 6 GHz Wi-Fi unter­stützen. Bei Wi-Fi 6 werden weiterhin 2,4 und 5 GHz genutzt, erst bei Wi-Fi 6E wird auch 6 GHz genutzt. Noch ist das aber alles Zukunftsmusik. Solche Geräte werden dann in der Lage sein, auf dem wahrscheinlich in Kürze freizugebenden 6-GHz-Spektrum zu interagieren. Sobald das 6-GHz-Band die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhält, kann der Wi-Fi 6E-Standard dann schon in Betrieb gehen und bietet eine verlässliche Kennzeichnung.Um Geräte, die 6 GHz nutzen deutlich zu kennzeichnen, soll der neue Begriff eingeführt werden. Gegenüber Wi-Fi 6 bieten Wi-Fi 6E-Geräte nur den zusätzlichen Vorteil der Unter­stützung des 6 GHz-Bandes. Ansonsten sind sie mit allen Verbesserungen ausgestattet, die Wi-Fi 6 mit sich brachte, also zum Beispiel bis zu 3x schnellere Übertragungs­ge­schwind­ig­keiten als 802.11ac."Die Wi-Fi Alliance führt jetzt Wi-Fi 6E ein, um sicherzustellen, dass sich die Branche auf eine gemeinsame Terminologie einstellt, damit Wi-Fi-Benutzer Geräte, die den 6-GHz-Betrieb unterstützen, identifizieren können, sobald das Spektrum verfügbar wird," heißt es dazu in der Veröffentlichung (via Apple Insider ). Weiter heißt es: "Die Kapazität von 6 GHz ist enorm und wird von Wi-Fi 6 und neueren Versionen von Wi-Fi effizient genutzt werden. Die USA nehmen eine große Führungsrolle auf dem 6-GHz-Markt ein, wobei auch Europa und die APAC-Regionen den Zugang zu diesem Band erkunden".Erste Geräte oder zumindest die unterstützenden Chips könnten noch in diesem Jahr vorgestellt werden und zeitnah auf den Markt kommen.