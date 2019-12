Android 11 sprengt Limits: Videogrößen-Beschränkung wird angehoben

Während die in Smartphones verbauten Kamera-Module immer bessere technische Spezifikationen vorweisen können, hat sich auch der für ein Video benötigte Speicherplatz mit der Zeit erhöht. Die Größe einer Datei wird von Android jedoch aktuell noch durch ein festes Limit beschränkt.

Beschränkung wird bereits umgangen

Android 11 soll das Problem lösen

Alle Kamera-Apps für Android, die die offiziellen APIs von Google implementieren, können keine Videos mit einer Dateigröße von mehr als vier Gigabyte aufzeichnen. Dieses Limit wur­de im Jahr 2014, wo ein entsprechend großes Video noch als unrealistisch galt, festgelegt. Durch die Beschränkung konnte die Kompatibilität zu MPEG4-Bibliotheken erhalten bleiben.Heutzutage gilt das Limit von vier Gigabyte selbstverständlich schon als völlig überholt. Wer ein 4K-Video mit seinem Gerät aufnimmt, hat die Marke nach 10 bis 15 Minuten geknackt.Natürlich ist das Problem vielen Smartphone-Her­stel­lern bekannt, sodass die eigenen Ka­me­ra-Apps mit einem kleinen Trick ausgestattet wer­den. Sobald das Limit beinahe erreicht wur­de, wird das bisher aufgenommene Video ge­spei­chert und automatisch mit der Aufnahme eines neuen Videos begonnen. Dieser Vorgang findet komplett im Hintergrund statt, sodass die Nutzer hiervon zunächst nichts bemerken. Auch beim späteren Ansehen des Videos können die gesplitteten Dateien anhand von Metadaten als zusammengehörig erkannt und ohne Un­ter­bre­chung wieder abgespielt werden.Wird der Video-Ordner allerdings mit einem Datei-Explorer aufgerufen, so wird klar, dass es sich um mehrere Dateien handelt. Um das Video exportieren zu können, müssen die Frag­men­te manuell zusammengesetzt werden. Das stellt für den Nutzer unnötigen Aufwand dar.Das soll sich mit Android 11, der kommenden Version des mobilen Google-Betriebssystems, ändern. Laut XDA-Developers planen die Entwickler momentan, das Limit von 2^32 Byte, was den jetzigen vier GByte entspricht, auf 2^64 Byte, was etwa 18 Quintillionen Bytes (16 Exabyte) sind, anzuheben. Die Entwickler der Kamera-Apps können dann selbst Grenzen definieren.