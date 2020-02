Google veröffentlicht erste Android 11 Developer Preview

Google hat die erste Android 11-Entwickler-Vorschau veröffentlicht . Damit steht jetzt die erste öffentliche Preview für Googles kommendes Smartphone-OS zur Verfügung - früher als erwartet. In den letzten Jahren gab es erst im März eine erste Vorschau.

Datenschutz und Sicherheit

Google

Die Entwickler-Version läuft mit Google Pixel 2, Pixel 3 und Pixel 4 oder dem Android Emulator. Für den Android Emulator ist dafür ebenfalls ein neues Update erschienen, um die Kompatibilität zu gewährleisten. Die Preview kann als Image von der Download-Seite für Android 11 heruntergeladen werden. Das erste Build trägt die Nummer RPP1.200123.016 und enthält bereits den Security Patch Level März 2020.Google informiert in den mit veröffentlichten Release-Notes über alle möglichen Probleme, die mit der ersten Beta auftreten könnten - und das ist eine ganz schön lange Liste. Daher sollte man die Beta (wie gewöhnlich) auch nicht auf einem Produktivsystem testet.Google-Vizepräsident Dave Burke schreibt in der Ankündigung für die Android 11-Beta : "Mit Android 11 konzentrieren wir uns weiterhin darauf, den Nutzern zu helfen, die neuesten Innovationen zu nutzen, während der Datenschutz und die Sicherheit weiterhin oberste Priorität haben. Wir haben zahlreiche neue Funktionen hinzugefügt, um den Benutzern den Zugriff auf sensible Daten und Dateien zu erleichtern, und wir haben kritische Bereiche der Plattform abgehärtet, um das Betriebssystem stabil und sicher zu halten."Burke betont, dass Google den Zeitpunkt der Veröffentlichung in diesem Jahr absichtlich früh gelegt hat. Normalerweise veröffentlicht Google im März eine Entwicklervorschau für Android. "Für Entwickler bietet Android 11 eine Menge neuer Funktionen für Ihre Anwendungen, wie zum Beispiel Verbesserungen für faltbare Geräte und für 5G, Call-Screening-APIs, neue Medien und Kamerafunktionen, maschinelles Lernen und vieles mehr." Nun kann die Arbeit an dem System beginnen.