"Ich bin müde": YouTube-Star PewDiePie kündigt eine Pause an

Der schwedische YouTube-Star Felix "PewDiePie" Kjellberg wird im näch­sten Jahr eine Pause einlegen. Dies kündigte der vor allem für Gaming-Clips bekannte YouTuber in einem kürzlich veröffentlichten Video an. Eine Begründung soll laut Kjellberg zeitnah folgen.

Nur eine kurze Pause oder direkt ein Sabbatical?

Felix Kjellberg / Google

Mit über 100 Millionen Abonnenten gehört PewDiePie zu den weltweit meistabonnierten You­Tube-Kanälen. Er gilt als You­Tube-Veteran, der seine Karriere vor allem mit so genannten "Let's Play"-Videos von Spielen wie zuletzt Minecraft auf Googles Videoplattform starten konn­te. Ein lukratives Geschäft für den mittlerweile 30-jährigen Felix Kjellberg, dessen Ver­mö­gen auf 20 bis 30 Millionen US-Dollar geschätzt wird. Doch nun scheint der in Groß­bri­tan­nien ansässige Schwede kürzer treten zu wollen.Die jüngste Ausgabe seines Nachrichtenformats "Pew News" beendete der bekannte You­Tuber mit folgenden Worten: "Wie lange die Pause andauern wird gab Pew­Die­Pie noch nicht bekannt und vertröstet sei­ne Fans dahingehend auf ein kommendes Video. Erst Ende August durchbrach Kjellberg die Mar­ke von 100 Mil­lio­nen Fol­lo­wern, nachdem er sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem in­di­schen YouTube-Kanal T-Series geliefert und "ver­lo­ren" hat. Zudem blickt er auf eine durch­wach­se­ne Ver­gan­gen­heit zurück, die in den Me­dien vor allem aufgrund von Ras­sis­mus-Vor­wür­fen, einer ge­schei­ter­ten Ko­ope­ra­tion mit Dis­ney und der "Subscribe to PewDiePie"-Be­we­gung für Schlag­zei­len sorgte.