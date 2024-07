Elektroauto-Boom vorbei? Bestellungen brechen um 47 Prozent ein

Elektroautos erleben in Deutschland einen dramatischen Nach­fra­ge­ein­bruch. Eine aktuelle ZDK-Umfrage zeigt: Private Käufer ordern fast 50 Prozent weniger E-Autos als im Vorjahr. Verbrenner hingegen erleben ein Comeback. Was sind die Gründe für diesen Trend?

Zusammenfassung Nachfrage nach E-Autos in Deutschland bricht ein

Privatkäufer bestellen 47 Prozent weniger BEVs

Plug-in-Hybride verzeichnen Rückgang von 37 Prozent

Verbrenner erleben eine Nachfragesteigerung von 24 Prozent

Hohe Kosten und fehlende Lademöglichkeiten als Hauptgründe

Nur 9 Prozent der Autohäuser sehen technische Bedenken bei E-Autos

ZDK fordert bessere Preise und Ausbau der Ladeinfrastruktur

Der deutsche Automarkt erlebt derzeit eine bemerkenswerte Trendwende: Während Elektroautos noch kürzlich als die Zukunft der Mobilität galten, bricht die Nachfrage nun regelrecht ein. Eine aktuelle Umfrage des Zen­tral­ver­bands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) unter 348 Autohäusern offenbart ein düsteres Bild für die Elektromobilität in Deutschland.Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Im ersten Halbjahr 2024 sind die Bestellungen von rein batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV) bei Privatkunden um satte 47 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückgegangen. Auch Plug-in-Hybride (PHEV) verzeichnen mit einem Minus von 37 Prozent einen starken Rückgang. Im Gegensatz dazu erfahren Diesel- und Benzinmotoren eine Renaissance - ihre Nachfrage stieg um 24 Prozent.Was sind die Gründe für diese Entwicklung? Die befragten Autohäuser sehen vor allem wirtschaftliche Faktoren als ausschlaggebend:Interessanterweise spielen technische Vorbehalte eine untergeordnete Rolle. Nur neun Prozent der Autohäuser berichten von Bedenken der potenziellen Käufer ge­gen­über der Bat­te­rie­tech­no­lo­gie . Dies deutet darauf hin, dass die Skepsis hinsichtlich der Elektromobilität weniger technisch als vielmehr wirtschaftlich begründet ist.Trotz des stetigen Ausbaus der Ladeinfrastruktur in Deutschland bleibt dieses Thema ein Sorgenkind. Zum Vergleich: Während es laut Bundesnetzagentur Anfang 2024 rund 90.000 öffentlich zugängliche Ladepunkte gab, sind es in Norwegen - einem Land mit deutlich geringerer Bevölkerung - bereits über 120.000. Diese Diskrepanz verdeutlicht, dass der Ausbau der Ladeinfrastruktur mit der politisch gewollten Verbreitung von Elektrofahrzeugen nicht Schritt hält.Im Segment der gewerblichen Kunden zeigt sich ein ähnlicher, wenn auch etwas abgemilderter Trend. Hier verzeichnen die Autohäuser einen Rückgang von 41 Prozent bei BEV-Bestellungen und 33 Prozent bei Plug-in-Hybriden. Gleichzeitig stieg die Nachfrage nach Verbrennern um 20 Prozent.Die Gründe hierfür sind vielschichtig. Neben den bereits genannten Faktoren spielt im Flottengeschäft auch die Dienstwagenbesteuerung eine Rolle. Interessanterweise sind die Meinungen der Autohäuser zur Wirksamkeit der aktuellen Dienstwagenbesteuerung als Kaufanreiz gespalten: 57 Prozent sehen einen positiven Effekt, während 43 Prozent dies verneinen.Der Blick in die Zukunft stimmt die Branche pessimistisch. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten 91 Prozent der befragten Autohäuser eine schlechte bis sehr schlechte Bestellsituation bei BEV im Privatkundensegment. Bei Plug-in-Hybriden sieht es mit 79 Prozent negativer Prognosen kaum besser aus.Auch im Geschäftskundenbereich überwiegt die Skepsis: 84 Prozent der Händler rechnen bei BEV mit schlechten bis sehr schlechten Aussichten, bei PHEV sind es immerhin noch 73 Prozent.Während die Elektromobilität strauchelt, zeigt sich bei konventionellen Antrieben ein deutlich positiveres Bild. Im Privatkundensegment erwarten 39 Prozent der Autohäuser eine gute bis sehr gute Auftragsentwicklung bei Diesel- und Benzinmotoren, weitere 38 Prozent rechnen zumindest mit einer stabilen Nachfrage. Ähnlich sieht es im Firmenkundengeschäft aus.Diese Entwicklung könnte darauf hindeuten, dass viele Kunden angesichts der Unsicherheiten und hohen Kosten bei E-Autos auf bewährte Technologie setzen. Zudem dürften die Diskussionen um synthetische Kraftstoffe (E-Fuels) und die Aussicht auf deren mögliche Zulassung auch nach 2035 die Attraktivität von Verbrennungsmotoren stützen.Angesichts dieser Zahlen sieht sich die Autobranche zum Handeln gezwungen. ZDK-Präsident Arne Joswig appelliert an die Hersteller, "durch günstige Preise und niedrige Leasingraten jetzt Marktanreize zu setzen". Gleichzeitig fordert er von der Politik weitere Fortschritte beim Ausbau der Ladeinfrastruktur.Interessant ist auch der Blick auf die Verwendung des CO₂-Preises: 70 Prozent der befragten Autohäuser sprechen sich dafür aus, diese Mittel zum Hochlauf von E-Fuels (38 Prozent) oder der Elektromobilität (32 Prozent) einzusetzen. Dies un­ter­streicht den Wunsch der Branche nach einer technologieoffenen Förderpolitik.Die aktuellen Zahlen zeigen deutlich: Der Weg zur Elektromobilität in Deutschland ist steiniger als gedacht. Ob die ehrgeizigen Ziele der Bundesregierung von 15 Millionen vollelektrischen Pkw bis 2030 unter diesen Umständen zu erreichen sind, erscheint fraglich. Es bleibt abzuwarten, wie Politik und Industrie auf diese Herausforderung reagieren werden.