Viele Nutzer trauern den älteren Versionen von Microsofts Betriebs­system hinterher. Ein Modder zeigt jetzt in einem Video, wie man unter Zuhilfenahme einiger Werkzeuge und Anpassungen in der Registry aus Windows 10 ein "Windows 7" machen kann.

Ältere Windows-Versionen noch immer beliebt

Modder verwandelt Windows 10 in Windows 7

Tipp: Wer sein Windows auf einfachere und sichere Weise entschlacken will, für den haben wir Wer sein Windows auf einfachere und sichere Weise entschlacken will, für den haben wir eine FAQ zusammengestellt, in der wir Schritt für Schritt zeigen, wie sich Bloatware unter Windows 11 entfernen lässt, um das System schlanker und schneller zu machen.

Obwohl mit Windows 11 die aktuellste Version von Microsofts Betriebssystem schon bald drei Jahre auf dem Markt ist, gibt es immer noch viele Nutzer, die lieber weiterhin Windows 10 oder sogar noch ältere Versionen verwenden. Windows 11 hatte nach langem Kampf zuletzt einen neuen Rekord beim Marktanteil erreicht. Der liegt mit etwa 30 Prozent allerdings immer noch weit hinter Windows 10 mit 66 Prozent. Knapp drei Prozent nutzen sogar immer noch Windows 7 Mit ein Grund für viele Nutzer, den Wechsel vor sich herschieben, sind unter anderem installierte Programme und Services in den neueren Windows-Varianten, die viele der Anwender nicht benötigen und die das Betriebssystem unnötig aufblähen. Daher gibt es mittlerweile etliche Möglichkeiten, das System mit verschiedenen Tools zu verschlanken. (Siehe Artikel-Ende).Oft geht es bei solchen Projekten aber auch nur darum, zu sehen, was möglich ist. So brachte ein Tüftler etwa gerade erst Windows 11 auf einem iPhone 15 zum Laufen.Ein ähnliches Projekt ist wohl auch das vorliegende des YouTube-Kanals Come on Windows . Denn mit einem Mix aus Helfer-Programmen wie AME Wizard und Revert8Plus sowie Änderungen der Registry und der Group Policy hat ein Modder sein Windows 10 jetzt komplett verwandelt und daraus eine funktionierende Variante von "Windows 7" gemacht.Wie zu sehen ist, erfordert der Prozess das manuelle Löschen jeder Menge Dateien, sowohl im Explorer als auch in der Registry. Der gesamte Vorgang dauert im Video, berücksichtigt man die erhöhte Geschwindigkeit der Aufnahme, in etwa eine halbe Stunde. Allerdings ist hier offensichtlich jemand am Werk, der genau weiß, was zu tun ist.Wie bereits erwähnt, ist das Verwandeln von Windows 10 zu Windows 7 eher eine Spielerei, die zeigt, was möglich ist. Absolut niemand sollte dieses "Experiment" auf einem Rechner durchführen, der etwa zum Arbeiten oder für andere wichtige Aufgaben benötigt wird. Zum Herumspielen oder als System in einer virtuellen Umgebung ist es aber ein interessantes Projekt für alle, die sich für Software-Modding interessieren.