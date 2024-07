Crowdstrike-Chaos: Uraltsysteme retten deutsche Behörden und Firmen

Durch die Verwendung stark veralteter Microsoft-Produkte blieben wohl einige Behörden und Firmen vom weltweiten IT-Ausfall am letzten Freitag verschont. Ganz nach dem Motto "Kein Update, kein Problem" wurde Windows 3.1 zum unerwarteten Sicherheits-Ass im Ärmel.

Crowdstrike-Chaos entfacht Diskussion zu IT-Sicherheit

Windows 3.1 "rettet" Unternehmen und Behörden

Häufiger Einsatz veralteter Soft- und Hardware

Zusammenfassung IT-Abteilungen kämpfen gegen Nachwehen des globalen Windows-Ausfalls

Fehlerhaftes Crowdstrike-Update verursachte Blue Screens und Bootloops

Kritik an unzureichenden Tests und gleichzeitiger Auslieferung des Updates

Southwest Airlines nutzte alte Windows-Versionen und blieb unbeeinträchtigt

Deutsche Behörden und Bahn profitierten ebenfalls von veralteter IT

Veraltete Software schützte vor Update-Problemen, Einsatz dennoch nicht empfehlenswert

Immer noch kämpfen IT-Abteilungen auf der ganzen Welt gegen die Nachwehen des am Freitag erfolgten globalen Ausfalls von Windows-Systemen . Grund dafür war das Update einer Sicherheitssoftware der Cybersecurity-Firma Crowdstrike. Seitdem wird viel über die Anfälligkeit von Systemen und die unglaubliche Fehlerkette gesprochen, die zu dem Chaos führte.Neben dem haarsträubenden Fehler im Code der Software, der die Ursache für die Blue Screens auf betroffenen Geräten zu sein scheint, werden vor allem die Prozesse innerhalb von Crowdstrike kritisiert. So scheint das Update vor seiner Veröffentlichung nur unzureichend nicht getestet worden zu sein. Auch fragen sich viele, warum das Unternehmen die Aktualisierung anscheinend an alle Kunden gleichzeitig ausgeliefert hatte. Bei diesem Vorgehen wurden offensichtlich grundlegende, risikominimierende IT-Sicherheitsstandards missachtet.An anderer Stelle gilt das ebenso. Dort führte der bedenkliche Umgang mit Software allerdings genau zum Gegenteil. Nämlich "erhöhter Sicherheit".So fiel schon am Freitag auf, dass etwa die amerikanische Fluggesellschaft Southwest Airlines im Gegensatz zu vielen ihrer Konkurrenten, deren Maschinen am Boden bleiben mussten, munter weiter flog. Laut Digitaltrends soll das vor allem daran gelegen haben, dass große Teile der IT-Infrastruktur des Unternehmens immer noch Windows 3.1 und Windows 95 verwenden. Solch alten Systeme werden nicht mehr mit Updates von Crowdstrike versorgt.Doch auch in Deutschland "profitierten" einige Akteure von ihrer veralteten IT-Infrastruktur. So teilte die Piratenpartei in einem Post auf X mit, auch das Saarland habe den Vorfall weitestgehend unbeschadet überstanden. Grund dafür seien laut Ministerpräsidentin Anke Rehlinger ebenfalls uralte Microsoft-Produkte, die schon lange keine Updates mehr erhalten. Was soll da schon schiefgehen?Auch die Deutsche Bahn überstand den Tag ohne IT-Ausfälle. Möglicherweise aus ähnlichen Gründen wie Southwest Airlines und die Behörden des Saarlandes. Erst im Januar hatte das Unternehmen mit einer Jobanzeige auf Linkedin nach einem Administrator für Windows 3.11 gesucht. Die mittlerweile 30 Jahre alte Software läuft wohl auf Systemen der ICE-Hochgeschwindigkeitszüge.Der Einsatz veralteter Soft- und Hardware ist allerdings nichts Ungewöhnliches. So teilte Japans Regierung erst kürzlich mit, man habe endlich den " Krieg gegen Disketten gewonnen ". Auch die Deutsche Marine sucht momentan nach Möglichkeiten, um die alten Datenträger zu ersetzen , die dort ebenfalls noch im Einsatz sind.Obwohl veraltete Software im Falle der Crowdstrike-Panne die entsprechenden Systeme vor den Blue Screens und Bootloops "geschützt" hatte, ist die Verwendung eines nicht mehr unterstützten Windows-Systems nicht zu empfehlen. Das gilt vor allem im privaten Bereich. Erst kürzlich zeigte ein Versuch, was passiert, wenn man heutzutage mit einem Rechner, auf dem Windows XP installiert ist , ins Internet geht ...