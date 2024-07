Ein fehlerhaftes Update des Cybersecurity-Anbieters CrowdStrike legt weltweit Windows-Systeme lahm. Banken, Flughäfen und Unternehmen kämpfen mit massiven IT-Ausfällen. Experten arbeiten fieberhaft an einer Lösung für das brisante Problem.

Bluescreen des Todes legt Systeme lahm

Fluggesellschaften wie Delta, United und American Airlines mussten zeitweise alle Flüge am Boden lassen

Der Berliner Flughafen warnt vor Verspätungen aufgrund "technischer Probleme"

Banken in Australien und Europa melden Störungen ihrer Dienste

Der britische Fernsehsender Sky News konnte seine Morgennachrichten nicht wie gewohnt senden

Selbst Nintendos Online-Store ist von Zugangsproblemen betroffen

Ein fatales Update des renommierten Cybersecurity-Unternehmens CrowdStrike sorgt derzeit für massive Störungen in der globalen IT-Landschaft. Zahlreiche Windows-Systeme in Banken, Flughäfen und anderen Wirtschaftsunternehmen weltweit sind von dem Ausfall betroffen. Die Folgen sind gravierend: Flüge verspäten sich, Bankgeschäfte stocken und selbst Fernsehsender können ihre Sendungen nicht wie gewohnt ausstrahlen.Der Kern des Problems scheint ein Update des CrowdStrike Falcon Sensors zu sein, das auf betroffenen Windows-Rechnern und -Servern einen sogenannten Blue Screen of Death (BSOD) verursacht. Dieser Fehler zwingt die Systeme in eine Wiederherstellungsschleife, aus der sie sich nicht selbstständig befreien können. IT-Administratoren stehen vor der Herausforderung, tausende Geräte manuell zu reparieren - eine Mammutaufgabe, besonders bei Cloud-basierten Servern oder Remote-Arbeitsplätzen.CrowdStrike hat das fehlerhafte Update inzwischen zurückgezogen, doch für bereits betroffene Systeme kommt diese Maßnahme zu spät. Experten empfehlen als Workaround, die Systeme im abgesicherten Modus zu starten und eine bestimmte Systemdatei im CrowdStrike-Verzeichnis zu löschen - ein Prozess, der bei der Vielzahl betroffener Geräte erhebliche Zeit in Anspruch nehmen dürfte.Der Vorfall unterstreicht einmal mehr die Abhängigkeit moderner Unternehmen von funktionierenden IT-Systemen. Gleichzeitig wirft er Fragen zur Sicherheit und Zuverlässigkeit von Cybersecurity-Lösungen auf. Experten mahnen, dass selbst vertrauenswürdige Sicherheitsanbieter nicht vor Fehlern gefeit sind und empfehlen Unternehmen, ihre Notfallpläne für solche Szenarien zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.Während IT-Teams weltweit an der Behebung des Problems arbeiten, bleibt abzuwarten, wie lange die Störungen noch anhalten werden und welche langfristigen Konsequenzen Unternehmen und Cybersecurity-Anbieter aus diesem Vorfall ziehen.