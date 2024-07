Globaler IT-Ausfall: Microsoft enthüllt Ausmaß der CrowdStrike-Panne

Microsoft enthüllt: 8,5 Millionen Windows-Geräte von CrowdStrike-Panne betroffen. Der Vorfall hatte weitreichende Auswirkungen, auch in Deutschland. Flughäfen, Banken und Krankenhäuser kämpften mit IT-Problemen.

Weitreichende Auswirkungen

Branchenübergreifende Zusammenarbeit

Dieser Vorfall zeigt die Verflechtung unseres breiten Ökosystems - globale Cloud-Anbieter, Software-Plattformen, Sicherheitsanbieter und andere Software-Anbieter sowie Kunden. Er erinnert uns auch daran, wie wichtig es für uns alle im Tech-Ökosystem ist, den Betrieb mit sicheren Bereitstellungs- und Disaster-Recovery-Praktiken unter Verwendung der vorhandenen Mechanismen zu priorisieren. David Weston im Microsoft-Blog

Lehren aus dem Vorfall

Technische Details und Lösungsansätze

Starten des Systems im abgesicherten Modus

Navigation zum Ordner c:\windows\system32\drivers\crowdstrike

Löschen der Datei "C-00000291*.sys"

Neustart des Systems

Ausblick und Konsequenzen

Zusammenfassung 8,5 Millionen Windows-Geräte von CrowdStrike-Panne betroffen

Massive IT-Störungen in Deutschland, Flughäfen und Banken betroffen

Fehlerhaftes Update verursachte "Blue Screen of Death"

Betroffene Geräte machen weniger als 1% der Windows-Maschinen aus

Wiederherstellung der Systeme könnte Wochen dauern

Microsoft und CrowdStrike arbeiten mit Cloud-Anbietern zusammen

Vorfall betont Notwendigkeit sicherer Update-Praktiken

Was macht CrowdStrike? CrowdStrike ist ein führendes Unternehmen im Bereich Cybersecurity, das sich auf den Schutz von Endgeräten spezialisiert hat. Es bietet Sicherheitslösungen für Windows- und Linux-Systeme an, die in vielen großen Unternehmen und Organisationen weltweit eingesetzt werden.



Laut eigenen Angaben bedient CrowdStrike über 298 der Fortune 500 Unternehmen, 43 US-Bundesstaaten, 6 der 10 größten Gesundheitsdienstleister und 8 der 10 führenden Finanzdienstleister in den USA. Dies unterstreicht die zentrale Rolle des Unternehmens in der globalen IT-Sicherheitslandschaft. Was war der Grund für den Ausfall? Der massive Ausfall wurde durch ein fehlerhaftes Update des CrowdStrike Falcon Sensors verursacht. Dieses Update führte zu einem sogenannten "Blue Screen of Death" (BSOD) auf betroffenen Windows-Systemen, was kontinuierliche Neustarts zur Folge hatte.



Nach ersten Analysen scheint die Ursache ein Null-Pointer-Fehler zu sein. Der Code versuchte auf eine ungültige Speicheradresse zuzugreifen, ohne vorher deren Validität zu überprüfen. Dieser grundlegende Programmierfehler hätte bei sorgfältigen Tests entdeckt werden müssen. Wie viele Geräte waren betroffen? Laut Microsoft waren etwa 8,5 Millionen Windows-Geräte von dem fehlerhaften Update betroffen. Diese Zahl entspricht weniger als einem Prozent aller Windows-Maschinen weltweit.



Trotz des relativ geringen Anteils an der Gesamtzahl der Windows-Systeme waren die Auswirkungen beträchtlich, da viele kritische Infrastrukturen und große Unternehmen betroffen waren. Die vollständige Wiederherstellung aller betroffenen Systeme könnte mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Welche Branchen waren betroffen? Der Ausfall hatte weitreichende Auswirkungen auf verschiedene Branchen weltweit. Besonders betroffen waren Flughäfen und Fluggesellschaften, die mit Verspätungen und Flugausfällen zu kämpfen hatten.



Auch Bankensysteme meldeten Störungen ihrer Online-Dienste, was Probleme bei Kontenzugriffen und Transaktionen verursachte. Im Gesundheitswesen mussten einige Krankenhäuser geplante Operationen verschieben. Selbst Medienunternehmen wie der britische Nachrichtensender Sky News waren betroffen und konnten zeitweise keine Live-Nachrichten senden. Wie wurde das Problem behoben? CrowdStrike hat das fehlerhafte Update inzwischen zurückgezogen und arbeitet an einer globalen Lösung. Für bereits betroffene Systeme wurde eine Übergangslösung empfohlen, die das Starten im abgesicherten Modus und das manuelle Löschen einer bestimmten Datei beinhaltet.



Microsoft arbeitet eng mit CrowdStrike und anderen führenden Cloud-Anbietern wie Amazon AWS und Google Cloud zusammen, um den Wiederherstellungsprozess zu beschleunigen. Trotzdem wird erwartet, dass die vollständige Behebung des Problems mehrere Wochen in Anspruch nehmen könnte. Gab es ähnliche Vorfälle zuvor? Es wird berichtet, dass es in der Vergangenheit bereits ähnliche Probleme mit CrowdStrike-Updates gab. Im April dieses Jahres soll ein Update zu Abstürzen auf Servern mit Debian und Rocky Linux geführt haben.



Auch in diesen Fällen wurden offenbar Mängel in den Testprozessen von CrowdStrike deutlich. Es wurde kritisiert, dass bestimmte Betriebssystemversionen nicht Teil der Testmatrix waren, was zu Kompatibilitätsproblemen führte. Diese Vorfälle werfen Fragen zur Qualitätssicherung bei CrowdStrike auf. Was sagt CrowdStrike dazu? George Kurtz, CEO von CrowdStrike, hat sich in einem Fernsehinterview zu dem Vorfall geäußert. Er drückte sein tiefes Bedauern über den Vorfall aus und versicherte, dass das Unternehmen mit jedem einzelnen Kunden zusammenarbeite, um die Systeme wieder online zu bringen.



Kurtz deutete an, dass CrowdStrike eine interne Untersuchung zu diesem Vorfall einleiten wird. Allerdings wurden seine Aussagen von einigen IT-Verantwortlichen kritisch aufgenommen, da sie die Schwere des Vorfalls und die zugrundeliegenden Fehler nicht ausreichend adressierten.

Microsoft hat das wahre Ausmaß des jüngsten CrowdStrike-Vorfalls offengelegt . David Weston, Vice President of Enterprise and OS Security bei Microsoft, teilte mit, dass etwa 8,5 Millionen Windows-Geräte von dem fehlerhaften Update des Cybersecurity-Unternehmens CrowdStrike betroffen gewesen seien. Diese Zahl entspreche weniger als einem Prozent aller Windows-Maschinen weltweit.Der Vorfall, der am 19. Juli begann , führte zu massiven Störungen in verschiedenen Sektoren rund um den Globus, einschließlich Deutschland. Banken, Fluggesellschaften und Medienunternehmen waren unter den Betroffenen, die mit den Folgen des problematischen Updates zu kämpfen hatten.Das fehlerhafte Update des CrowdStrike Falcon Sensors verursachte auf den betroffenen Windows-PCs kontinuierliche Neustarts, begleitet von den Fehlercodes 0x50 oder 0x7E - besser bekannt als der "Blue Screen of Death" (BSOD).Obwohl die Zahl der betroffenen Geräte im Verhältnis zur Gesamtzahl der Windows-Systeme gering erscheinen mag, waren die Auswirkungen beträchtlich. In Deutschland und anderen Ländern waren verschiedene kritische Bereiche betroffen:Diese Beispiele zeigen die zentrale Rolle, die CrowdStrike-Produkte in vielen Unternehmen und Organisationen spielen. Laut eigenen Angaben bedient CrowdStrike über 298 der Fortune 500 Unternehmen, 43 US-Bundesstaaten, 6 der 10 größten Gesundheitsdienstleister und 8 der 10 führenden Finanzdienstleister in den USA.Die Herausforderung, 8,5 Millionen betroffene PCs zu reparieren, ist immens. Microsoft geht davon aus, dass die vollständige Wiederherstellung mehrere Wochen in Anspruch nehmen könnte. Um den Prozess zu beschleunigen, arbeitet Microsoft eng mit CrowdStrike und anderen führenden Cloud-Anbietern zusammen, darunter Amazon AWS und Google Cloud.David Weston betonte in seinem Blog-Beitrag die Bedeutung der Zusammenarbeit in solchen Krisensituationen:Der Vorfall unterstreicht die Notwendigkeit für Cybersecurity-Unternehmen wie CrowdStrike, bei der Bereitstellung von Updates für eine große Anzahl von Systemen größere Vorsicht und Sorgfalt walten zu lassen. Die schnelle Reaktion und Zusammenarbeit verschiedener Technologieunternehmen zeigt jedoch auch die Stärke der Branche in Krisensituationen.Für IT-Profis und Systemadministratoren in Deutschland und weltweit bietet dieser Vorfall wichtige Erkenntnisse:Nach ersten Analysen scheint die Ursache für den Blue Screen ein sogenannter Null-Pointer-Fehler zu sein . Der Code versuchte auf eine ungültige Speicheradresse zuzugreifen, ohne vorher dessen Validität zu überprüfen. Für bereits betroffene Systeme empfahl CrowdStrike folgende Übergangslösung:Diese Lösung stellt IT-Administratoren jedoch vor erhebliche Herausforderungen, insbesondere bei Cloud-basierten Servern oder Remote-Arbeitsplätzen. Zudem benötigen Nutzer in verwalteten Umgebungen oft den Bitlocker Recovery Key, was die Situation zusätzlich erschwert.Während die Technologiebranche weiterhin an der Behebung der Folgen dieses Vorfalls arbeitet, bleibt abzuwarten, welche langfristigen Konsequenzen Unternehmen und Cybersecurity-Anbieter daraus ziehen werden. Es ist zu erwarten, dass dieser Vorfall zu verstärkten Diskussionen über Best Practices bei Software-Updates und der Absicherung kritischer Infrastrukturen führen wird.