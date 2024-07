Vom gestrigen weltweiten IT-Chaos waren nur Windows-Systeme betroffen. Wie jetzt aber langsam herauskommt, hatten in der Vergangenheit Linux-Server nach einem Update der Cybersecurity-Software mit den gleichen Problemen zu kämpfen.

Gestern kam es zu wohl einem der größten IT-Ausfälle der Geschichte . Ein fehlerhaftes Update von Cybersecurity-Anbieter Crowdstrike legte Windows-Systeme auf der ganzen Welt lahm. Flugzeuge blieben am Boden, Fernsehsender konnten nicht senden und Krankenhäuser konnten keine Operationen durchführen.Mittlerweile gibt es einen Weg , die betroffenen Systeme wieder ans Laufen zu bringen. Allerdings häuft sich die Kritik an der Update-Politik von Crowdstrike. Denn wie Neowin jetzt berichtet, gab es schon in der Vergangenheit Probleme mit den Aktualisierungen des Unternehmens. Die betrafen im Gegensatz zum gestrigen Ereignis auch Linux-Systeme.Ein Crowdstrike-Update im April verursachte erheblich Störungen auf Servern mit Debian und Rocky Linux. So schreibt es in einem Forenbeitrag jetzt Nutzer JackC, ein Mitarbeiter eines Techniklabors. Demnach hätte die Aktualisierung dazu geführt, dass ohne Ausnahme alle Server abstürzten und sich nicht mehr hochfahren ließen. Die Lösung des Problems sei die manuelle Deinstallation der Crowdstrike-Software gewesen.Trotz einer schnellen Antwort und Bestätigung des Vorfalls, brauchte Crowdstrike Wochen für eine Analyse. Das Ergebnis war, dass die verwendete Debian-Linux-Konfiguration nicht Teil der Test-Matrix gewesen war.Im Forum von Rocky Linux berichtet ebenfalls ein Nutzer von Problemen mit Crowdstrike. Nach einem Update auf RockyLinux 9.4 kam es zu Abstürzen von Servern aufgrund eines Kernel Bugs. Auch in diesem Fall bestätigte die Cybersecurity-Firma den Fehler. Erneut wurde ein Muster unzureichender Tests und unzureichender Beachtung von Kompatibilitätsproblemen zwischen verschiedenen Betriebssystemen deutlich.Nimmt man alle diese Vorfälle, scheint es für Kunden von Crowdstrike in Zukunft eine gute Idee zu sein, Updates mit mehr Vorsicht anzugehen. Zudem sollten wohl robuste Notfallpläne erstellt werden, um mögliche auftretende Störungen schnell zu beheben.