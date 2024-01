Admin für Windows 3.11: Bahn sucht Experten für Pflege alter Computer

Siemens und die Deutsche Bahn suchen derzeit Administratoren für Windows 3.11, die sich mit dem vor über 30 Jahren eingeführten Betriebssystem auskennen. Offenbar geht es um die Pflege von Systemen an Bord älterer ICE-Züge.

Experte soll Windows for Workgroups pflegen

MS-DOS-Kenntnisse sind ebenfalls gefragt

Zusammenfassung Siemens und Deutsche Bahn suchen Windows 3.11-Admins

Stellenanzeige für Betreuung älterer Windows-Systeme

Admin soll Treiberaktualisierung und Pflege übernehmen

Kenntnisse in Legacy-Systemen und Window-Managern nötig

Erfahrung mit Sibas 32 Automatisierungssystem vorteilhaft

Windows 3.11 in ICE-Zügen der Baureihen 411/415 genutzt

Alte Betriebssysteme in Zügen über Jahrzehnte normal

Über die Plattform Gulp wurde in der letzten Woche eine Stellenanzeige geschaltet, in der ein Administrator für die Pflege von Computern mit Windows 3.11 gesucht wird. Die Anzeige stammt von Siemens Mobility und lässt sich unter anderem auch bei LinkedIn finden , nachdem sie bei Gulp.de entdeckt und über Fefes Blog begonnen hatte, die Runde zu machen. In der Originalversion war explizit noch Windows 3.11 zu lesen.In der Stellenausschreibung ist davon die Rede, dass die gesuchte Person die Aktualisierung von Treibern übernehmen und die Pflege des "Altsystems" übernehmen soll. Konkret will man offenbar die Führerstands-Displaysysteme der Hochgeschwindigkeits- und Regionalzüge der DB pflegen, auf denen die wichtigsten technischen Daten in Echtzeit angezeigt werden.Zu den Anforderungen, die Siemens Mobility an die Bewerber stellt, gehört unter anderem, dass sie "sehr gute Kenntnisse zu Legacy-Betriebssystemen mitbringen" beziehungsweise "keine Berührungsängste mit diesen" haben. Außerdem muss man sich "sehr gut mit Window-Managern" auskennen - insbesondere MS-DOS und Windows for Workgroups, wobei letzteres bekanntermaßen Windows 3.11 ist.Ebenfalls von Vorteil sei es, wenn die Bewerber sich mit Automatisierungssystemen wie Sibas 32 auskennen. Letzteres ist das Siemens Bahn-Automatisierungssystem und wird unter anderem in ICE-Zügen der Baureihen 411/415 eingesetzt, die von 1999 bis 2005 gebaut wurden. Dort wird noch immer Windows 3.11 als Basis der Fahrzeugsoftware verwendet, heißt es in einem Kommentar eines Lesers bei Caschys Blog Windows 3.11 bzw. Windows for Workgroups wurde bereits Ende 1993 auf den Markt gebracht und brachte unter anderem breitere Unterstützung für den Netzwerkbetrieb mit, was die Namensgebung erklärt. Es ist wenig überraschend, dass die Bahn in den teilweise bereits über 20 Jahre alten ICE-Modellen der T-Reihe, also den ersten Modellen mit Neigetechnik, noch auf Windows 3.11 setzt und damit bestimmte Display-Technik betreibt.Bei Systemen, die in Zügen mit einer auf mehrere Jahrzehnte angelegten Nutzungsdauer laufen, ist es keineswegs ungewöhnlich, dass alte Computer über die gesamte Lebensdauer nicht unbedingt erneuert werden. Auch dass Windows eingesetzt wird, überrascht nicht. Bei Siemens und anderen Zugherstellern ist es durchaus üblich, dass Display-Systeme mit Windows laufen, wie Mitarbeiter aus diesem Bereich auf Anfrage zu berichten wussten.