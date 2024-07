Xbox Game Pass: Noch mehr neue Spiele im April

Wie jeden Monat legt Microsoft in der zweiten Aprilhälfte noch einmal nach und nimmt weitere neue Siele in den Xbox Game Pass auf. Auch das Angebot vom Game Pass Core wird um drei Titel erweitert.

Sechs weitere Spiele werden hinzugefügt

Ab sofort - Superhot: Mind Control Delete (Cloud, Konsole und PC)

Ab sofort - LEGO 2K Drive (Cloud und Konsole)

Ab sofort - Lil Gator Game (Cloud, Konsole und PC)

Ab sofort - EA Sports PGA Tour (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

Ab sofort - Kona (Cloud und Konsole)

Ab sofort - Botany Manor (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

Ab sofort - Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition (Cloud, Konsole und PC)

Ab sofort - Harold Halibut (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

17. April - Orcs Must Die! 3 (Cloud, Konsole und PC)

18. April - EA Sports NHL 24 (Konsole)

23. April - Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (Cloud, Konsole und PC)

25. April - Another Crab's Treasure (Cloud, Konsole und PC)

26. April - Manor Lords (Game Preview) (PC)

30. April - Have A Nice Death (Cloud, Konsole und PC)

23. April - Deep Rock Galatic

23. April - Superhot: Mind Control Delete

23. April - Wreckfest

Neue DLCs, Ultimate-Perks und Abgänge

Jetzt verfügbar - Ark: Survival Ascended - Scorched Earth

Jetzt verfügbar - Conan Exiles: Age of War Chapter 4

Jetzt verfügbar - Grounded: Fully Yoked Edition

Ultimate - Fallout 76 Vault 33 Survivor Kit

Ultimate - The Elder Scrolls Online 10th Anniversary Pack #1

7 Days to Die (Cloud, Konsole und PC)

Besiege (Cloud, Konsole und PC)

EA Sports NHL 22 (Konsole)

Loot River (Cloud, Konsole und PC)

Pikuniku (Cloud, Konsole und PC)

Ravenlok (Cloud, Konsole und PC)

Xbox Game Pass Spiele-Flatrate ab mtl. 9,99 Euro

Zum Angebot

Nachdem sich Abonnenten des Xbox-Spieleabos diesen Monat schon über Titel wie LEGO 2K Drive und die Definitive Edition von Shadow of the Tomb Raider freuen durften, erscheinen nun noch sechs weitere Title.Neben Manor Lords, dass wir bereits in unserem Beitrag am Anfang des Monats erwähnt hatten, kommt jetzt auch EA Sports NHL 24 in den Game Pass. Der aktuelle Ableger der Sportserie findet pünktlich zu Beginn der Stanley Cup-Play-offs im Rahmen von EA Play den Weg auf die Konsolen. Auch der Indie-Hit Have a Nice Death wird zur Bibliothek hinzugefügt.Zusätzlich bekommt der Game Pass Core, der Nachfolger von Xbox Live Gold, drei neue Titel spendiert.Auch im April gibt es für Game Pass Abonnenten wieder einige zusätzliche Spiele-Inhalte abzugreifen. Ark: Survival Ascended bekommt neue Gebäude im Western-Stil und Spieler von Grounded haben Zugriff auf einen neuen Spiel-Modus und eine breite Auswahl an Ausrüstung.Auch verlassen wieder einige Spiele den Game Pass. Dazu gehören am 30. April die folgenden Titel: