Virtual Reality: Microsoft und Meta arbeiten an Xbox VR-Headset

Meta öffnet sein Mixed-Reality-Betriebssystem Horizon OS für Dritt­an­bieter und kündigt eine Kooperation mit Microsoft an. Zusammen mit den Redmondern wird eine Quest VR-Brille entwickelt, die von der Xbox inspiriert ist. Das Headset soll in limitierter Auflage erscheinen.

Weitere Schritte in die Cloud und virtuelle Realität

Qualcomm Snapdragon als Hauptantrieb

Neues Framework soll Entwicklung von MR-Apps vereinfachen

Bereits im letzten Jahr wurden die Weichen bei Microsoft in Richtung Virtual Reality gestellt, nachdem der Xbox Game Pass (Ultimate) und das damit verbundene Spiele-Streaming via Xbox Cloud Gaming auf Meta Quest VR-Headsets Einzug gehalten hat. Nun baut man die Zusammenarbeit weiter aus.Die Facebook-Mutter kündigt an, seine VR/MR-Software Meta Horizon OS für kompatible Hardware von Drittanbieter getreu der eigenen "Vision einer offeneren Computerplattform für das Metaverse" freizugeben und so das VR-Ökosystem zu erweitern sowie Verbrauchern mehr Auswahl zu bieten.Neben Asus' Republic of Gamers (ROG) und Lenovo arbeitet Meta aktuell mit Microsoft zusammen, um die VR-Headsets der Meta Quest-Familie in einer von Xbox inspirierten limitierten Auflage auf den Markt zu bringen.Neben einem voraussichtlichen Fokus auf das Xbox Cloud Gaming und einer farblichen Anpassung der Virtual-Reality-Brille, lassen sich aktuell jedoch keine Schlüsse auf exklusive Funktionen ziehen. Ebenso werden keine Angaben zum Marktstart oder Preis gemacht.Es ist nicht davon auszugehen, dass Microsoft seine Variante des Meta Quest-Headsets mit der Xbox Series X|S kombinieren und seine Konsolen im Stile der PlayStation VR in die virtuelle Realität bringen wird. Lediglich die Verbindung zum eigenen Spiele-Streaming-Dienst scheint angedacht zu sein.Die technischen Andeutungen in Metas jüngsten Blog-Beitrag lassen darauf schließen, dass sich viele, wenn nicht sogar alle Hersteller an den Meta Quest 3-Headsets orientieren und infolgedessen auf Qualcomms Snapdragon XR2 Gen 2-Plattform setzen könnten.Zu guter Letzt plant Meta, auch Entwicklern den VR-Einstieg mit Horizon OS zu erleichtern. Apps sollen für ein größeres Publikum leichter zu entdecken sein und mit einem neuen Framework für räumliche Anwendungen versucht man Entwicklern von Mobilgeräten bei der Erstellung von "Mixed-Reality-Erlebnissen" zu helfen.