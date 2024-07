Diese Woche neu: Serien und Filme bei Disney+, Netflix & Amazon

Die Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ starten in dieser Woche mit 20 mehr oder weniger neuen Filmen und Serien. Darunter Dead Boy Detectives, The 355, Birds Of Prey und Tracker. Wir zeigen euch alle Neustarts im Überblick.

Agentenstreifen, Horror, Sci-Fi und Co.

Netflix: Neue Filme und Serien in KW 17

CoComelon: Unser Viertel: Staffel 2 ab 22. April

Fern Brady: Autistic Bikini Queen ab 22. April

Briganti: Das Gold des Südens ab 23. April

Fight for Paradise: Wem kannst Du trauen? ab 23. April

Mit zitternden Händen ab 24. April

Dead Boy Detectives ab 25. April

City Hunter ab 25. April

The 355 ab 25. April

Der Fall Asunta ab 26. April

Hack Your Health: Die Geheimnisse unserer Verdauung ab 26. April

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in KW 17

Puppy Love ab 22. April

Jeanne Du Barry ab 24. April

Them: The Scare - Staffel 2 ab 25. April

Birds Of Prey ab 28. April

Sphere ab 28. April

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in KW 17

Die geheimnisvolle Welt der Oktopusse ab 22. April

Tracker - Staffel 1 ab 24. April

PJ Masks: Power-Helden - Neue Folgen der ersten Staffel ab 24. April

Thank you, Goodnight: The Bon Jovi Story ab 26. April

Die Rückkehr des Pumas ab 26. April

Nach dem diskussionswürdigen Start von Rebel Moon Teil 2: Die Narbenmacherin steht in den nächsten Tagen vor allem Dead Boy Detectives weit oben auf dem Netflix-Programm. Die Horror-Detektivkomödie entspringt dem DC-Universum. Ebenso strahlt man den Agentenfilm The 355 mit Jessica Chastain, Diane Kruger und Sebastian Stan sowie die Gesundheitsdoku Hack Your Health aus.Geht es um namhafte Filme, setzt Amazon unter anderem auf Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn mit Margot Robbie, Ewan McGregor und Mary Elizabeth Winstead. Zudem geht die Anthologieserie Them: The Scare in die zweite Staffel und mit Sphere zeigt man den Science-Fiction-Klassiker mit Dustin Hoffman, Samuel L. Jackson und Liev Schreiber.Beim Micky-Maus-Konzern steht in dieser Woche die erste Staffel der US-Dramaserie Tracker im Mittelpunkt. Justin Hartley übernimmt hier die Haupt­rol­le des Detektiv Colter Shaw. Außerdem sieht man die The Bon Jovi Story, wei­tere National-Geographic-Dokus und neue Folgen der Animationsserie PJ Masks.