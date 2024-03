Xbox Cloud Gaming: Maus- und Tastatur-Support endlich verfügbar

Fast zwei Jahre hat es bei Microsoft gedauert, die erste Ankündigung nun auch bis zur Praxis umzusetzen. Jetzt aber laufen die Tests mit der Maus- und Tastaturunterstützung für Xbox Cloud Gaming an, wie das Unternehmen mitteilte.

Das hat aber gedauert

Vollbild bitte

Fortnite

ARK Survival Evolved

Sea of Thieves

Grounded

Halo Infinite

Atomic Heart

Sniper Elite 5

Deep Rock Galactic

High on Life

Zombie Army 4 Dead War

Gears Tactics

Pentiment

Doom 64

Age of Empires 2

Teilnehmer am Xbox-Insider-Programm können ab sofort mit Maus und Tastatur in Edge, Chrome oder der Xbox-App auf Windows-PCs spielen. Diese Neuerung wurde von Microsoft bereits vor zwei Jahren angekündigt, ließ dann aber auf sich warten. Warum die Umsetzung dann doch noch so lange dauerte, teilte das Unternehmen nicht mit.Während der jetzt angelaufenen Preview-Phase, in der es um die letzten Tests geht, können längst noch nicht alle Spiele mit Maus und Tastatur genutzt werden. Es gibt aber trotzdem schon eine recht ansehnliche Auswahl, in der mehrere der populärsten Titel der letzten Zeit zu finden sind.Ganz rund läuft die Sache außerdem noch nicht. Microsoft wies darauf hin, dass einige Spiele nach dem Start erst einmal noch die klassischen Controller-UI-Elemente anzeigen. Sie passen sich dann aber an Maus- und Tastatureingaben an, nachdem die Nutzer mit dem Spiel interagiert haben.Wenn User die Spiele mit Maus und Tastatur in der Browser-Version von Xbox Cloud Gaming ausprobieren möchten, müssen Sie sich laut Microsoft im Vollbildmodus befinden. Nur so kann das Spiel den Mauszeiger korrekt als Eingabe-Option erfassen. "Wenn Sie den Maus- und Tastaturmodus verlassen und stattdessen einen Xbox-Controller verwenden möchten, können Sie dies mit der Tastenkombination ALT+F9 tun", hieß es.So sieht die vollständige Liste der Spiele aus, die im Maus- und Tastaturmodus auf Xbox Cloud Gaming funktionieren: