Ab heute erhältlich: Launch-Trailer zum Rennspiel Lego 2K Drive

Der bunte Arcade-Racer Lego 2K Drive ist ab heute für den PC sowie die Konsolen von Sony, Microsoft und auch Nintendo zu haben. Pünktlich zum Start erinnern 2K und das Studio Visual Concepts Entertainment mit dem Launch-Trailer an den RennspaßIn Lego 2K Drive wird Bricklandia zum Spielplatz für alle Rennspielfans, die zudem auch dem Lego-Universum etwas abgewinnen können: Im Story-Modus steht dabei ein Anfänger im Mittelpunkt, der sich seinen Weg an die Spitze der Bestenliste erkämpft und dort schließlich den berüchtigten Shadow Z herausfordert. Bis es so weit ist, kann Bricklandia frei erkundet werden, zudem warten überall verrückte Charaktere, Missionen, Quests und Minigames auf die Spieler. Wer seine Freunde herausfordern möchte, kann dies entweder online oder im Splitscreen vor dem Bildschirm tun.Das Besondere an Lego 2K Drive: Spieler sind nicht mit einem herkömmlichen Automobil unterwegs, sondern sitzen in einem sogenannten "Awesome Transforming Vehicle", welches sich stets den Gegebenheiten der Strecke anpasst - dadurch lässt es sich etwa auch übers Wasser rasen. Wenig überraschend können die aus Lego-Klötzchen zusammengebauten Fahrzeuge Stein für Stein umgebaut werden. Der Kreativität sind dabei kaum Grenzen gesetzt.Lego 2K Drive ist ab sofort für den PC, die PlayStation 4 Xbox Series X/S sowie Nintendo Switch erhältlich.