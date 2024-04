Es gibt sie noch: Über 3 Millionen Deutsche waren noch nie online

Immer mehr Dinge, die sich früher auf Papier oder anderen Medien erledigen ließen, sind inzwischen nur noch über das Internet möglich. Das bedeutet in Deutschland, dass über 3 Millionen Menschen schlicht abgehängt werden.

Denn laut aktuellen Daten des Statistischen Bundesamtes galten im vergangenen Jahr noch rund 5 Prozent der Gesamtbevölkerung zwischen 16 und 74 Jahren als Offliner. Das heißt, dass sie das Internet noch nie genutzt haben. In absoluten Zahlen entspräche dies einer Menge von 3,1 Millionen Menschen im Bundesgebiet.Am größten war der Anteil derer, die das Internet noch nie genutzt haben, erwartungsgemäß in der Altersgruppe der 65- bis 74-Jährigen: Hier war gut ein Siebtel (15 Prozent) offline. In der Altersgruppe der 45- bis 64-Jährigen hatten knapp 5 Prozent noch nie etwas online erledigt. Bei den 16- bis 44-Jährigen gab es noch 2 Prozent Offliner.Für diese Menschen dürfte sich der Alltag zunehmend schwerer organisieren lassen. Denn in vielen Bereichen ist der Weg über einen Online-Service längst nicht mehr nur eine Alternative zum klassischen Offline-Verfahren. Immer häufiger steht letzterer Weg gar nicht mehr zur Verfügung und die Offliner müssen entweder auf bestimmte Angebote komplett verzichten oder andere um Hilfe bitten.Im europäischen Vergleich steht Deutschland mit seinen 5 Prozent aus Perspektive der digitalen Gesellschaft leicht überdurchschnittlich da. Im EU-Durchschnitt lag der Anteil der Offliner laut der EU-Statistikbehörde Eurostat im Jahr 2023 bei 6 Prozent.Zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union gab es dabei deutliche Unterschiede: In Luxemburg, Dänemark, Niederlande und Schweden gaben weniger als 1 Prozent der 16- bis 74-Jährigen an, noch nie das Internet genutzt zu haben. Die höchsten Anteile verzeichneten Kroatien (14 Prozent), Griechenland (13 Prozent) sowie Portugal und Bulgarien (jeweils 12 Prozent).