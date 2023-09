Microsoft arbeitet an neuer Offline-Funktion für Outlook für Windows

Microsoft arbeitet seit einiger Zeit an einer neuen Offline-Funktion für OneDrive . Nun wurde bekannt, dass das Team auch für die neue Outlook-App für Windows ein Feature vorbereitet, mit dem ohne Internetverbindung gearbeitet werden kann.

Offline-Unterstützung für das neue Outlook

Microsoft 365-Roadmap

Outlook: Das neue Outlook für Windows - Offline-Unterstützung für Mail-Aktionen und Verfassen.

Der erste Satz von Offline-Funktionen im neuen Outlook für Windows. E-Mails, Kalenderereignisse und Kontakte werden auf Ihrem Gerät gespeichert, sodass Sie sie auch dann anzeigen können, wenn Sie nicht mit dem Internet verbunden sind. Darüber hinaus können Sie wichtige Aktionen für Ihre E-Mails durchführen, z. B. Markieren, Verschieben und Löschen, und Nachrichten verfassen, um auch ohne Internetverbindung produktiv zu bleiben.

Zusammenfassung Microsoft entwickelt Offline-Funktion für OneDrive und Outlook-App

Neues Feature ermöglicht Arbeiten ohne Internetverbindung

Details zur Funktion noch nicht vollständig bekannt

Erste Offline-Funktionen beinhalten Mail-Aktionen und Verfassen

E-Mails, Kalenderereignisse und Kontakte werden auf Gerät gespeichert

Neuerung wird für Oktober 2023 angekündigt

Option hilfreich bei Ausfällen der Microsoft 365-Dienste.

Das meldet das Online-Magazin Neowin und bezieht sich dabei auf eine neue Eintragung in der Microsoft 365-Roadmap . Dort findet man regelmäßig interessante Änderungen und geplante Neuerungen.Microsoft arbeitet demnach an der Offline-Unterstützung für das neue Outlook für Windows , das kürzlich der freigegeben wurde. Die Verbesserung soll es Nutzern ermöglichen, bestimmte Aufgaben in Outlook für Windows auch ohne Internetverbindung auszuführen.Viele Details zu dieser kommenden Funktion sind durch die Leistung in der Roadmap allerdings nicht bekannt. Microsoft erklärte dazu bisher lediglich:Zudem wird die Neuerung schon für den Oktober angekündigt. Aus dem Eintrag in der Roadmap kann man schließen, dass es sich nur um die ersten Extras für Offline-Bearbeitungen handelt und das Microsoft bereits weitere Pläne hat. Dazu wurde aber bislang nicht angekündigt. Wie bei vielen Funktions-Starts wird die Verteilung nach und nach in Schüben erfolgen, sollte aber noch im Oktober auch den Status der allgemeinen Verfügbarkeit erlangen.Das heißt, dass in wenigen Wochen jeder Nutzer der neuen Outlook-App die ersten Aufgaben offline erledigen kann.Diese Option ist sicherlich für viele Nutzer eine willkommene Ergänzung, da die Microsoft 365-Dienste , einschließlich Outlook, zuletzt doch häufiger ausgefallen sind und dann kein Zugriff bestand.