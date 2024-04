Android bekommt jetzt ein Apple-ähnliches "Find My Device"-Netzwerk

Die Android-Plattform bekommt jetzt endlich ihr eigenes Netzwerk zum Wiederfinden von verlorenen oder verlegten Geräten. Der bereits im letzten Jahr angekündigte Service besteht aus einem Crowdsourced Network und funktioniert ähnlich wie sein Apple-Pendant

Tracker ab Mai

Pixel mit leerem Akku finden

Zusammenfassung Android erhält Netzwerk zum Wiederfinden von Geräten

Service ähnlich Apples Find My Network

GPS-Daten werden an Google-Account gesendet

Indirekte Ortung über Bluetooth anderer Geräte

Ab Mai verfügbar, Chipolo und Pebblebee mit Trackern

Pixel 8 kann auch bei leerem Akku gefunden werden

Standort-Daten nur für den Nutzer sichtbar

Hinter dem Finde-Mechanismus stehen letztlich verschiedene Funktionen und Technologien, mit denen sich Standorte eingrenzen lassen. Die einfachste Methode kommt dabei bei eingeschalteten Tablets oder Smartphones zum Einsatz: Hier übermittelt das Gerät seine GPS-Daten einfach an den Google-Account des Nutzers, sodass man problemlos nachschauen kann, wo es sich befindet.Schwieriger wird es, wenn die Geräte ausgeschaltet sind oder nicht über ein eigenes GPS-Modul verfügen. Dann kommt eine indirekte Ortung zum Tragen, teilte Google mit. Die gesuchten Systeme melden sich dann über stromsparende Bluetooth-Verbindungen bei anderen Android-Geräten in ihrer Nähe, die dann wiederum deren Kennung inklusive der Standortdaten an den zentralen Service übermitteln.Dies funktioniert dann auch bei kleinen Bluetooth-Trackern, die man beispielsweise ans Schlüsselbund hängen kann, um dieses bei Verlust wiederzufinden. Laut Google wird dieses Feature ab Mai zur Verfügung stehen, die Hersteller Chipolo und Pebblebee liefern dann auch bereits entsprechende Tracker.Die Smartphones Pixel 8 und Pixel 8 Pro können über das Find My Network auch gefunden werden, wenn der Akku des Telefons leer ist oder das Gerät ausgeschaltet wurde. Hier nutzen die Geräte dann einen kleinen Reststrom, der selbst bei leerem Akku noch vorhanden ist, um den stromsparenden Bluetooth-Chip für die passive Tracker-Ortung zu versorgen.Google betont, dass die Standort-Daten in dem Dienst nur für den regulären Nutzer sichtbar sind. Sie können also nicht genutzt werden, um einfach jemanden anhand seines Smartphones zu orten. Allerdings kann der User eine gestartete Suche auch für andere User freigeben - so kann dann etwa ein Freund, auf dessen Party man seinen Schlüssel verloren hat, selbst vor Ort bei der Suche helfen. Die Find My Device-Funktion startet jetzt in den USA und Kanada und dürfte in näherer Zukunft auch in anderen Regionen zur Verfügung stehen.