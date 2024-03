Spät dran: Samsung unterstützt nun endlich schnellere Android-Updates

Samsung hat sich seit Jahren einer bei anderen Android-Smartphones längst üblichen Neuerung verweigert, die dafür sorgt, dass Upda­tes schnell und einfach installiert werden können. Jetzt ändert sich dies, denn beginnend mit dem neuen Galaxy A55 stellt auch Samsung um.

Google führte Seamless Updates vor acht Jahren ein

Zusammenfassung Samsung führt Seamless Updates ein

Beginn mit dem neuen Samsung Galaxy A55

Update-Installation nun schneller

Wechsel zwischen zwei Partitionen

Bisher lange Wartezeiten bei Samsung

Google macht A/B-Partitionierung zum Standard

Wer ein Samsung-Smartphone nutzt, muss bisher damit leben, dass die Aktualisierung des darauf verwendeten Android-Betriebssystems meist "etwas länger" dauert. Hintergrund ist, dass Samsung noch immer keine Unterstützung für die sogenannten "Seamless Updates" für Android bot, die Google als Hersteller des Betriebssystems eigentlich schon vor acht Jahren eingeführt hat.Seamless Updates funktionieren im Grunde durch ein einfaches Wechseln zwischen zwei Partitionen auf dem gleichen Smartphone. Installiert man ein Update, wird dieses zunächst in einer sekundären Partition eingespielt, wobei dann beim nächsten Neustart des Geräts von der zuvor sekundären Partition gestartet wird. Im Grunde werden also die primäre und die sekundäre Partition beim Reboot getauscht. Dieser Trick sorgt für eine schnellere Update-Installation und wird bei jeder neuen Aktualisierung des jeweiligen Geräts wiederholt.Bei Samsung weigerte man sich allerdings bisher, diese durchaus nützliche Änderung zu unterstützen, sodass immer nur eine einzelne Partition verwendet wurde. Weil Google aber in Kürze dafür sorgen will, dass die sogenannte "A/B"-Partitionierung bei offiziell unterstützten Geräten zum Standard wird, muss Samsung sich jetzt anpassen, berichtet SamMobile Wie jetzt bekannt wurde, ist das Samsung Galaxy A55, welches in diesen Tagen auf den Markt kommt, das erste Samsung-Smartphone, bei dem man die sogenannten "Seamless Updates" offiziell unterstützt. Mit einem jetzt erschienenen ersten, kleineren Update für die auf dem neuen Mittelklasse-Smartphone verwendete Version von Android 14 , erfolgt jetzt die Umstellung.Der Umstand, dass ein Gerät per Seamless Update aktualisiert wird, lässt sich bei den Samsung-Smartphones jetzt anhand der geteilten Fortschrittsleiste erkennen, die in die Sektionen "Downloading and Installing" und "Verification" aufgespalten wird. Der Neustart nach einem Seamless Update sollte künftig auch bei den Samsung-Geräten nur noch rund 1,5 Minuten dauern. Bisher waren die jeweiligen Geräte mehrere Minuten nicht mehr nutzbar, während ein Update entpackt und installiert wurde.