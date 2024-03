Ab morgen: Samsungs One UI 6.1 Update bringt viele neue Funktionen

Das Systemupdate für Samsung Smartphones und Tablets steht unmittelbar bevor. Es bringt eine Vielzahl an neuen KI-Anwendungen mit sich. Außerdem gibt es Hinweise darauf, dass das Update in Zukunft auch für ältere Geräte erscheinen könnte.

Im Februar dieses Jahres kündigte Samsung sein neues Systemupdate der One UI auf Version 6.1 an. Das steht vor allem im Zeichen der KI. Es wird auch Besitzern von älteren Geräten Zugang zu entsprechenden Funktionen ermöglichen.Das Update ist laut einer Pressemitteilung des südkoreanischen Konzerns ab morgen, Donnerstag, den 28. März für Besitzer der folgenden Smartphones und Tablets verfügbar:Ältere Geräte erhalten das Update zumindest erst einmal nicht. Noh Tae-moon, Leiter von Samsungs MX-Abteilung, sagte allerdings kürzlich in einem Interview mit Newsis (via 9to5Google ), dass das Unternehmen die Möglichkeiten auslotet, Galaxy AI-Funktionen auch auf das Galaxy S22, Galaxy S22+ und Galaxy S22 Ultra zu bringen.Dass es so kommt, scheint zumindest aus technischer Sicht nicht unmöglich. Denn die Geräte der S22-Serie besitzen den gleichen Chipsatz und die gleichen Kernspezifikationen wie das Galaxy S23 FE, das nun das neue One UI 6.1 erhalten wird. Folglich dürfte kein Problem hinsichtlich der Leistung der älteren Smartphones bei der Ausführung der KI-Anwendungen bestehen. Zwar gibt es keinen Zeitplan und keine definitive Zusage für ein entsprechendes Update, aber es scheint, als wäre zumindest die Möglichkeit immer noch vorhanden.Samsungs One UI 6.1 bringt eine Liste an KI-Anwendungen mit. Dazu gehören unter anderem Googles Circle to Search. Dabei können Anwender schneller und komfortabler Suchanfragen stellen. Außerdem lässt sich mit der Funktion auch direkt ein Bildschirmfoto erstellen und um einen so erfassten Teil des Bildschirms herum zeichnen, der daraufhin ebenfalls in die Google-Suche eingebunden wird.Mit dabei ist auch ein Live-Übersetzer. Wenn Nutzer also mit jemandem telefonieren, der eine andere Sprache spricht, wird dessen Stimme und die eigene in die jeweilige Sprache des Gesprächspartners übersetzt. Wenn einer der beiden spricht, hört der andere dann eine generierte Stimme in der eigenen Sprache.Die schrittweise Verteilung des Updates beginnt ab morgen. Wann genau jedes einzelne Gerät das neue Samsung One UI 6.1 erhält, lässt sich also nicht genau sagen. Es kann aber durchaus bis nächste Woche dauern.