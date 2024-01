One UI 6.1 kommt: Samsungs Updatepläne auch für alte Galaxy-Modelle

Morgen wird Samsung die neuen Modelle der Galaxy S24-Serie vor­stel­len, beim Unpacked-Event 2024 kann man aber auch News zur Zukunft von One UI erwarten. Version 6.1 wird bereits getestet, dabei stehen wohl auch ältere Premiummodelle auf dem Update-Zettel.

Samsungs One UI 6.1: Kommt Ihr Handy dran?

Alle Jahre wieder stellt Samsung im Frühjahr seine neuen Smartphones der Galaxy S-Familie vor. Morgen gegen 19 Uhr deutscher Zeit dürfen beim Unpacked-Event die S24-Modelle das erste Mal offiziell ins Rampenlicht - wir werden berichten . Ferner wird das Unternehmen aller Voraussicht nach auch eine neue Version von One UI 6 ankündigen. Test-Builds von One UI 6.1 deuten darauf hin, welche Modelle bald das Update erhalten.So berichtet unter anderem der Samsung-Enthusiast Tarun Vats (via SamMobile ), dass er für eine ganze Reihe von Galaxy-Modellen jüngst One UI 6.1 Test-Builds auf den Servern des koreanischen Unternehmens entdeckt hat. Aktuell werden demnach Versionen für das Galaxy S23, S22, S21, Z Fold 5, Flip 5 und Mittelklasse-Handys wie das A54 und A34 getestet.Klar ist, dass die neue One UI-Version die Galaxy-Modelle von 2023 als Erstes erreichen wird. In den letzten Jahren war der Launch des Updates für die Vorjahresversion rund um den Marktstart der neuen Modelle erfolgt. Da die Galaxy S24-Serie in diesem Jahr so früh wie noch nie in den Handel kommen soll, könnte One UI 6.1 für ältere Modelle aber etwas auf sich warten lassen.Für alle weiteren Modelle gilt dann: Fast alle Geräte, die One Ui 6 nutzen, sollten auch ein Update auf Version 6.1 erhalten, allerdings bleiben einige Funktionen wohl der neuen S24-Familie vorbehalten. Bei der Reihenfolge sind Alter und Kaufpreis oft die entscheidenden Faktoren für Samsung , einige Modelle werden deshalb noch sehr lange auf das Update warten.