April-Update: Samsung Galaxy bekommt deutliches Kamera-Upgrade

Schon jetzt bringt Samsung das April-Update für mehrere seiner beliebtesten Galaxy-Modelle. Das verbessert sowohl die Sicherheit auf den Geräten als auch die Fotofunktion. Bilder werden jetzt schärfer und farbenprächtiger.

Normalerweise dauert es immer ein wenig länger, bis Aktualisierungen von Samsung die europäischen Nutzer und ihre Geräte erreichen. Doch das April-Update für die Galaxy S24-Serie fällt aus der Reihe. Denn es erscheint jetzt parallel zu Südkorea, der Heimat des Tech-Unternehmens, auch schon hierzulande und verbessert neben der Sicherheit des Systems die Kamera der Smartphones.Das Update kommt für das Samsung Galaxy S24 , Galaxy S24+ und Galaxy S24 Ultra mit der Firmware-Version S92xBXXU1AXCA. Bei einer Downloadgröße von beachtlichen 921 Megabyte sollten Nutzer ohne Mobilfunktarif mit großem Datenvolumen also sicherstellen, dass sie sich vor dem Start des Downloads in einem WLAN befinden.Wie bereits erwähnt, kümmert sich die neue Firmware neben dem Schließen von Sicherheitslücken vor allem um Aktualisierungen bei den Kameras der Smartphones. Laut sammobile gibt es gleich mehrere konkrete Verbesserungen.So sollen alle drei Galaxy S24-Modelle nun deutlich bessere Bilder unter schlechten Lichtbedingungen schießen. Auch der automatische Weißabgleich wurde optimiert. Außerdem werden Farben in der ExpertRAW Kamera App jetzt genauer abgebildet und abfotografierter Text ist auf Bildern, die mit hoher Zoomstufe geschossen wurden, deutlich schärfer. Als Letztes unterstützt die Instant-Slow-Mo-Funktion der Kameras nun auch Videos in einer Auflösung von 480 x 480 Pixeln.Da das Update schon verfügbar ist, kann es von besonders erwartungsvollen Besitzern eines der drei betroffenen Galaxy-Modelle manuell über Einstellungen > Software-Update > Download auf ihr Gerät heruntergeladen und aufgespielt werden. Ansonsten findet die neue Firmware aber auch von alleine den Weg auf das Telefon, denn der Prozess ist in den meisten Fällen voll automatisiert.Es wird interessant zu sehen sein, ob das nächste Update für Mai auch wieder zu einem solch frühen Zeitpunkt erscheint oder ob Samsung zu seinen alten Gewohnheiten zurückkehrt und mit Aktualisierungen für europäische Nutzer auf sich warten lässt.