Galaxy Ring: Samsung nennt erste Detail-Infos zu seinem Fitness-Ring

Samsung hat anlässlich des Mobile World Congress 2024 einige weitere Details zu seinem neuen Samsung Galaxy Ring enthüllt, der als eine Art miniaturisierter Fitness-Tracker im weiteren Jahresverlauf auf den Markt kommen soll. Offenbar greift man damit direkt etablierte Anbieter von Fitness-Ringen an.

Samsung

Galaxy Ring für komfortableres Fitness-Tracking

Vitalitätswertung und Tipps für bessere Gesundheit

Zusammenfassung Samsung stellt Galaxy Ring vor

Größen 5-13, Farben Silber, Gold, Schwarz

Batterie 14,5-21,5 mAh, Laufzeit variiert

Überwacht Schlaf, Atmung, Herzfrequenz

Vitalitätswertung und Gesundheitstipps integriert

Anfangs nur mit Samsung Android-Smartphones kompatibel

Tragekomfort höher, Schutz gegen Kratzer verbessert

Außen Metall, innen Kunststoff-Konstruktion

Der Samsung Galaxy Ring wurde hinter verschlossenen Türen auf dem MWC 2024 erstmals ausgesuchten Medienvertretern gezeigt. Das Gerät ist im Grunde den Fitnesstrackern von Anbietern wie Oura sehr ähnlich. Auch bei Samsung stellt man Fitness und Wellness in den Mittelpunkt und will den Ring in Größen von 5 bis 13 (S bis XL) in den Farben Platinsilber, Gold und Keramikschwarz anbieten.Wie beim knapp 400 Euro teuren Oura Ring handelt es sich um einen relativ dicken Ring mit allerhand Sensoren, wobei je nach Größe eine unterschiedlich große Batterie mit 14,5 bis 21,5 mAh verbaut sein soll. Wie lang die Laufzeit zwischen den Ladevorgängen sein wird, ist derzeit noch unklar, doch ließ Samsung gegenüber Journalisten anklingen, dass sie je nach Umfang der genutzten Funktionen über mehrere Tage schwanken dürfte.Laut einem Blog-Eintrag von Samsung soll der Galaxy Ring in der Lage sein, Schlafverhalten anhand von Bewegungen, Atmung und Herzfrequenz zu überwachen, um den Nutzern letztlich Empfehlungen für eine bessere Gesundheit mit den gesammelten Daten zu bieten. In Kooperation mit der Firma Natural Cycles soll auch das Tracking der weiblichen Fruchtbarkeit geboten werden.Mit einer sogenannten "Vitalitätswertung" (My Vitality Score) will Samsung auch darüber informieren, wie "vital" der Nutzer jeweils gerade ist. Mittels sogenannter Booster-Karten soll man auch wissenschaftlich fundierte Tipps für die Verbesserung der Gesundheit erhalten können. Laut Samsung bettet man den Ring in das hauseigene Samsung Health Ökosystem ein und will in Verbindung mit den Galaxy Watch-Modellen noch umfangreichere und genauere Gesundheitsdaten erfassen können.Aktuell gibt Samsung an, dass der Galaxy Ring anfangs nur mit Android-Smartphones aus seiner eigenen Produktion kompatibel sein soll, bevor man auch die Geräte anderer Hersteller unterstützen will. Ob auch eine Kompatibilität mit dem iPhone geboten werden soll, sei derzeit noch Mittelpunkt von Überlegungen.Laut den Kollegen von Android Authority , wo man einen exklusiven ersten Blick auf Prototypen des Galaxy Ring werfen konnte, ist der Tragekomfort bei Samsungs Fitness-Ring höher als etwa beim Oura Ring, weil die Sensoren nicht so starken Druck auf den Finger ausüben. Außerdem soll der Ring durch seine nach Innen gewölbte Oberfläche besser gegen Kratzer und andere Schäden geschützt sein. Innen besteht der Ring wie andere Modelle aus Kunststoff, während die Außenhaut jeweils aus Metall gefertigt ist.