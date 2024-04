Samsung Galaxy: April-Sicherheitsupdate schließt 27 Schwachstellen

Das erste Sicherheits-Update nach der Veröffentlichung von One UI 6.1 schließt viele Sicherheitslücken des Android-Betriebssystems auf Samsung-Geräten. Eine davon wird sogar als kritisch eingestuft. Besitzer entsprechender Geräte sollten daher zügig updaten.

Erstes Update nach One UI 6.1

Galaxy S23 (Firmware-Version S911BXXS3CXD2)

Galaxy S23 Plus (Firmware-Version S916BXXS3CXD2)

Galaxy S23 Ultra (Firmware-Version S918BXXS3CXD2)

Galaxy Z Fold 5 (Firmware-Version F946BXXS1CXCH)

Galaxy Z Flip 5 (Firmware-Version F731BOXM1CXCF)

Behebung gefährlicher Schwachstellen

Eigentlich sorgt gerade das große Update der neueren Galaxy-Geräte auf die OneUI-Version 6.1 für großes Aufsehen. Denn diese Aktualisierung bringt jede Menge neue Funktionen und KI-unterstützte Anwendungen mit sich. Wie wir berichteten , bereitet das Update vielen Nutzern jedoch auch einige Probleme. So funktionieren Fingerabdruck-Sensoren nicht mehr und manche Telefone laden deutlich langsamer als zuvor.Nun veröffentlicht Samsung das erste Update nach der großen Systemaktualisierung. Dabei handelt es sich allerdings um ein Sicherheitsupdate. Und auch, wenn es keine der oben angesprochenen Probleme behebt, sollten Nutzer, für deren Geräte es zur Verfügung steht, den Patch dennoch umgehend installieren. Denn damit werden insgesamt 27 Sicherheitslücken des Android-Betriebssystems geschlossen.Das Update ist für folgende Modelle verfügbar:Von den 27 Sicherheitslücken gilt eine davon als kritisch (CVE-2023-28578). Die übrigen sind als hochriskant eingestuft. Einige der Schwachstellen ermöglichen es Angreifern, Code auszuführen und ohne Benutzerautorisierung auf Informationen zuzugreifen. Auch eine Schwachstelle in der Samsung Pay-App , über die Angreifer Zugriff auf Benutzerdaten erlangen konnten, wurde behoben.Weitere Einzelheiten zur Aktualisierung beschreibt Samsung auf seiner eigenen Internetseite zu Sicherheitsupdates. Wer ganz genaue Informationen sucht, findet diese im Android Security Report für April.Das Update wird nach und nach an alle entsprechenden Geräte verteilt. Die Downloadgröße beträgt je nach Smartphone-Modell zwischen 350 und 400 Megabyte.