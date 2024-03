Support-Ende: Samsung stellt Updates für beliebte Smartphones ein

Der südkoreanische Hersteller Samsung wird vier seiner Smartphone-Modelle ab diesem Monat nicht länger mit Android-Updates versorgen. Damit werden die Geräte in Zukunft nicht mehr gegen eventuelle Gefahren durch Sicherheitslücken geschützt sein.

Vier Modelle erhalten keine Sicherheitsupdates

Galaxy Note 10 Lite (Markteinführung im August 2019)

(Markteinführung im August 2019) Galaxy S10 Lite (Markteinführung im Januar 2020)

(Markteinführung im Januar 2020) Galaxy A71 (Markteinführung im Januar 2020)

(Markteinführung im Januar 2020) Galaxy A02 (Markteinführung im Januar 2021)

Nur zwei Ausnahmen

Längere Unterstützung für neue Modelle

Zusammenfassung Samsung stellt Updates für vier Smartphones ein

Geräte ohne neue Sicherheitsupdates gefährdet

Updates enden für Galaxy Note 10 Lite und S10 Lite, A71 und A02

Nur Galaxy A71 5G und A02s bekommen noch bis nächstes Jahr Updates

Neuere Geräte erhalten sieben Jahre Support

Es ist üblich, dass Smartphones nur bis zu einem bestimmten Alter neue Funktionen und Sicherheitsupdates vonseiten der Hersteller erhalten. Mit dem Auslaufen der Unterstützung läuten die Firmen irgendwann das künstliche Lebensende ihrer Produkte ein.Für die folgenden vier Geräte von Samsung ist es diesen Monat nun so weit:Weitere Sicherheitsupdates erhalten nur noch die Varianten Galaxy A71 5G und Galaxy A02s. Hier sollen noch bis nächstes Jahr entsprechende Aktualisierungen bereitgestellt werden.Alle aufgelisteten Modelle hatten schon seit einiger Zeit nur noch Sicherheitsupdates, aber keine neuen Funktionen mehr erhalten. Dabei ist das Galaxy A02 als jüngstes der Telefone mit seiner Einführung in Deutschland im Jahr 2021 gerade einmal drei Jahre auf dem Markt.Mit dem Galaxy S10 Lite und dem Note 10 Lite beendet Samsung außerdem endgültig die Unterstützung von Geräten der 10. Generation. Denn schon vor ziemlich genau zwölf Monaten entfernte der Hersteller das Galaxy S10, S10+ und S10e aus seinem Android-Update-Zeitplan.Für sein momentanes Flaggschiff Galaxy S24 hat Samsung übrigens eine Unterstützung von stolzen sieben Jahren angekündigt. Ob auch die Käufer von Mittelklasse-Geräten in Zukunft von einem solch ausgedehnten Update-Zeitraum profitieren dürfen und wie das Ganze in der Praxis letztlich umgesetzt wird, bleibt abzuwarten.Besitzer der jetzt betroffenen älteren Smartphones müssen sich aber überlegen, ob sie das erhöhte Sicherheitsrisiko, das durch das Ausbleiben regelmäßiger Updates nun entsteht, eingehen wollen. Die einzige Alternative ist schließlich der Kauf eines aktuelleren Modells von Samsung oder einer anderen Marke.