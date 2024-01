Samsung verspricht 7 Jahre Updates für Smartphones ab Galaxy S24

Es hat sich nach den Google-Ankündigungen zum neuesten Pixel-Smart­phone bereits angedeutet: Auch Samsung, als einer der wichtigsten Partner mit Android-Ökosystem , bietet ab dem jetzt vorgestellten Galaxy S24 sieben Jahre Support an.

Definierte Lebenszeit

Galaxy S24 Ultra: Samsung stellt sein neues Topmodell im Video vor

Ein großer Schritt

Technische Daten der Samsung Galaxy S24-Serie Modell S24 S24+ S24 Ultra Modellnummer SM-S921B SM-S926B SM-S928B OS Android 14.0 / One UI 6.1 Display 6,2" FHD+ Dynamic AMOLED 2X Display, 120 Hz (1-120 Hz), HDR10+, Always On, Eye Comfort Shield, Vision Booster, 2340 x 1080 Pixel, 418 ppi 6,7" QHD+ Dynamic AMOLED 2X Display, 120 Hz (1-120 Hz), HDR10+, Always On, Eye Comfort Shield, Vision Booster, 3120 x 1440 Pixel, 516 ppi 6,8" QHD+ Dynamic AMOLED 2X Display, 120 Hz (1-120 Hz), HDR10+, Always On, Eye Comfort Shield, Vision Booster, 3120 x 1440 Pixel, 505 ppi Prozessor Samsung Exynos 2400, 64-bit, 4 nm, Deca-Core (3,2 GHz, 2,9 GHz, 2,6 GHz, 1,95 GHz) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 64-bit, 4 nm, Octa-Core (3,39 GHz, 3,1 GHz, 2,9 GHz, 2,2 GHz) Speicher 128/256GB interner Speicher, 8 GB RAM 256/512GB interner Speicher, 12 GB RAM 256/512GB/1TB interner Speicher, 12 GB RAM Netzwerk 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD Hauptkamera Triple-Kamera mit LED-Blitz

Weitwinkelobjektiv: 50 MP, F/1.8, Dual Pixel Autofokus, OIS

Teleobjektiv: 10 MP, F/2.4, 3 x optische Vergrößerung, Phase Detection Autofokus, OIS

Ultra-Weitwinkelobjektiv: 12 MP, F/2.2, 120° Sichtfeld Quad-Kamera mit Laser-Autofokus und LED-Blitz

Weitwinkelobjektiv: 200 MP, F/1.7, Super Quad Pixel Autofokus, OIS, Super Clear Lens

Duo-Teleobjektiv:

Teleobjektiv 1: 50 MP, F/3.4, 5 x optische Vergrößerung, Quad Pixel Autofokus, OIS

Teleobjektiv 2: 10 MP, F/2.4, 3x optische Vergrößerung, Dual Pixel Autofokus, OIS

Ultra-Weitwinkelobjektiv: 12 MP, F/2.2, Dual Pixel Autofokus, 120° Sichtfeld Frontkamera 12 MP (F/2.2), Dual Pixel Autofokus Kamera-Funktionen Zoom: 100x Space Zoom (nur S24 Ultra), 30 x Space Zoom (S24, S24+)

Video: Nightograpy-Video, Super HDR, 12-bit-HDR, 8K-Videoaufnahme, 8K-Video-Snap, Hochformat-Video mit Bokeh-Effekt, Profi-Video, Zeitlupe, Super Slow Motion, Hyperlapse, Dual Recording, Audio-Zoom, Super Steady

Foto: Porträt-Modus mit Bokeh-Effekt, Pro Modus, Panorama, Nachtmodus, Essen, Selfie, Gruppen-Selfie, Single Take, automatische Szenenoptimierung, Bixby Vision, AR-Zone, QR-Scanner, expertRAW Foto-App (50 MP raw Fotos, Astrophoto, Multi Exposure, digitaler ND-Filter) Video Max. Resolution Aufnahme: UHD 8K (7680 x 4320) bei 30 FPS

Max. Resolution Wiedergabe: UHD 8K (7680 x 4320) bei 60 FPS Audio MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE Sensoren Ultraschall-Fingerabdruckscanner, Beschleunigungssensor, Barometer, Gyroskop, Kompass, Hall-Sensor, Annäherungssensor, Lichtsensor Features IP68, Rahmen aus Armor Aluminium, Corning Gorilla Glass Victus Armor, Wireless PowerShare, Stereolautsprecher, Dolby Atmos, Samsung Health, Wireless Samsung DeX, Link to Windows, Blaulichtfilter, Bixby Assistent, Bixby Routinen, sicherer Ordner, Konzentrationsmodus, Samsung Knox S Pen, IP68, Rahmen aus Titan, Corning Gorilla Glass Victus Armor, Wireless PowerShare, Wireless Samsung DeX, Link to Windows, Blaulichtfilter, Stereolautsprecher, Dolby Atmos, Samsung Health, Bixby Assistent, Bixby Routinen, sicherer Ordner, Konzentrationsmodus, Samsung Knox Akku 4000 mAh, Fast Charging, 25W kabelgebunden, Wireless 15W, Wireless PowerShare 4900 mAh, Fast Charging, 45W kabelgebunden, Wireless 15W, Wireless PowerShare 5000 mAh, Fast Charging, 45W kabelgebunden, Wireless 15W, Wireless PowerShare SIM Dual-SIM, 2x Nano-SIM, eSIM Konnektivität USB-C, USB 3.2 Gen 1, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6e, WiFi-Direct, Miracast, NFC USB-C, USB 3.2 Gen 1, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6e, WiFi-Direct, Miracast, NFC, UWB USB-C, USB 3.2 Gen 1, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, WiFi-Direct, Miracast, NFC, UWB Navigation GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Farben Cobalt Violet, Amber Yellow, Onyx Black, Marble Gray Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet, Titanium Yellow Samsung Store exklusiv: Jade Green, Sapphire Blue, Sandstone Orange Maße 70,6 x 147,0 x 7,6 mm 75,9 x 158,5 x 7,7 mm 79,0 x 162,3 x 8,6 mm Gewicht 167 Gramm 196 Gramm 232 Gramm Preis (UVP) ab 899 Euro ab 1149 Euro ab 1449 Euro Bundle-Aktion: Jetzt das Galaxy S24, S24+ und S24 Ultra mit tollen Preisvorteilen vorbestellen!

Zusammenfassung Samsung Galaxy S24 bietet 7 Jahre Support

Sicherheitspatches entscheidend für Gerätelebenszeit

Android-Updateversorgung war lange problematisch

Cybercrime erfordert zuverlässigen Datenschutz

Verbraucherschützer fordern längeren Support

Samsung verspricht 7 Jahre Betriebssystem-Upgrades

Spätere Updates könnten auf Wartung beschränkt sein

Das bedeutet, dass die Geräte zukünftig über mindestens diesen Zeitraum mit Betriebssystem-Updates und vor allem Sicherheitspatches versorgt werden. Dieser Fortschritt ist bedeutender, als es im ersten Moment den Anschein haben dürfte. Denn letztlich entscheidet die Supportzusage im Grunde über die maximale Lebenszeit eines Produkts.Insbesondere in der Android-Welt war die Versorgung der Nutzer mit Updates lange ein gravierendes Problem. Teils dauerte es lange, bis Sicherheitspatches von Google bei den großen Markenanbietern verarbeitet und an die User ausgeliefert wurden. Weniger große Marken verzichteten vornehmlich bei billigen Geräten teils sogar komplett auf die Bereitstellung von Aktualisierungen.Das ist angesichts der hochgradig organisierten Cybercrime-Szene schlicht fahrlässig. Smartphones enthalten oft die wichtigsten und intimsten Daten ihrer Anwender - entsprechend gut muss hier der Schutz umgesetzt sein. Man könnte sagen, dass man auf keinen Fall ein Gerät verwenden sollte, das nicht regelmäßig auf den neuesten Stand der auf ihm installierten Software gebracht wird.Aufgrund dessen wurden von Verbraucherschützern und Datenschutzaktivisten immer wieder Supportgarantien und auch deren gesetzliche Verankerung gefordert. Hier machen Google und nun Samsung also einen großen Schritt auf ihre Kunden zu. Angesichts der Haltbarkeit der Hardware dürften die genannten sieben Jahre nun darauf hinauslaufen, dass die Smartphones über ihr gesamtes Leben hinweg mit Updates versorgt werden. Samsung sprach bei der Vorstellung seiner neuen Smartphones auch von "sieben Generationen von Betriebssystem-Upgrades". Das hieße also, dass das Galaxy S24 und seine Schwestermodelle irgendwann mit Android 21 versorgt werden. Hier sollte man allerdings nicht unbedingt erwarten, dass dann noch alle Features mitgeliefert werden. Wahrscheinlicher dürfte es sein, dass zum Ende hin wirklich nur noch Wartungsupdates geliefert werden.