Das erste Update für das Samsung Galaxy S24 bringt Abhilfe für trübe Displayfarben - das ist für enttäuschte Nutzer der neuen Smartphones sicher eine gute Botschaft. Laut dem Konzern soll ein Update in Kürze starten und noch weitere Verbesserungen mit sich bringen.

Das berichtet jetzt unter anderem das Online-Magazin 9to5Google . Die Samsung Galaxy S24-Serie erhält damit endlich ein Software-Update mit Korrekturen für Displayfarben und Kameraprobleme.Allerdings müssen sich Nutzer noch ein wenig gedulden - nach dem aktuellen Kenntnisstand wird das Update ab dem 22. Februar in Verteilung gehen. Es gibt nun aber schon einmal vorab ein paar Informationen zu dem, was in der kommenden Woche starten wird.Einer dieser adressierten Fehler war Anfang Februar von Samsung bestätigt worden . S24-Besitzer meldeten, dass sie enttäuscht über die fehlende Farbbrillanz waren. Samsung hat das Display des Galaxy S24 für ein "natürlicheres und anpassbares Seherlebnis" optimiert. Das führt allerdings dazu, dass langjährige Samsung-Nutzer, die auf das S24 umgestiegen sind, die Farben zu verwaschen fanden. Dazu hat Samsung nun eine schlaue Lösung - es wird eine individuelle Einstellungsmöglichkeit geben.Mit dem neuen Schieberegler für die Lebendigkeit können Nutzer die Farben und den Kontrast des Displays anpassen, um ein noch lebendigeres Seherlebnis zu erhalten. Weitere Kamera-Optimierungen sind ebenfalls in dem Update enthalten, die den Zoom, den Porträtmodus, den Nachtmodus und die Videoaufnahme verbessern sollen. In der Ankündigung von Samsung werden keine weiteren Verbesserungen erwähnt, es soll jedoch kleinere Optimierungen und Fehlerbehebungen geben. Das neue Build soll auch den Sicherheitspatch vom Februar 2024 enthalten.Die Samsung Galaxy S24-Familie ist nun schon seit einigen Wochen auf dem Markt, aber bislang gab es noch kein Software-Update. Das ist wirklich ungewöhnlich, da die meisten Android-Geräte in der Regel ein Day-One-Update erhalten, um die Stabilität zu verbessern und noch vorhandene Fehler zu beheben.In Anbetracht der Tatsache, dass die Software des Galaxy S24 einiges an Kritik für seine Kinderkrankheiten erhalten hat, überrascht es, dass Samsung sich mit der Veröffentlichung einer neuen Firmware für sein Flaggschiff in diesem Jahr so viel Zeit gelassen hat.