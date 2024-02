"Weltrekord": Windows 10 in etwas mehr als 100 Sekunden installiert

Speedruns sind Gamern ein Begriff, bei Betriebs­systemen sind sie hin­ge­gen noch etwas Neues. Denn obwohl man Windows und Co. mitunter öfter neu installieren muss, so ist die dafür benötigte Zeit nicht relevant. Dennoch gibt es nun einen ersten "Weltrekord".

Minimal-Windows Tiny11 und Tiny10

Zehn- bis 20-mal schneller

Zusammenfassung Speedruns bei Betriebssystemen sind neu

Tiny11 ist abgespecktes Windows 11

Tiny10 ist verschlankte Windows 10-Version

Entwickler NTDev zeigt "Windows 10 Speedrun"

Installation in rund 104 Sekunden gelungen

Optimierung von Hardware und Betriebssystem

Reguläre Windows 10-Installation dauert 20-30 Minuten

Tiny11 dürfte vielen hier ein Begriff sein, denn die signifikant abgespeckte Version von Windows 11 ist in der Lage, auch auf Systemen zu laufen, die nicht dafür vorgesehen sind. Dieses "Minimal-Windows" entfernt alle nur denkbaren Software-Komponenten, die man als Bloatware bezeichnen kann, dazu kommt es unter anderem auch zur Entfernung des TPM-Zwangs. Dadurch läuft dieses Minimal-Windows auch auf Systemen, die eigentlich schon zu alt und zu schwach dafür sind.Es hat auch einen kleinen "Bruder", nämlich Tiny10, wenig überraschend wird hier Windows 10 auf fast identische Weise verschlankt. Und welches Potenzial dieses Mini-OS hat, zeigt nun Entwickler NTDev selbst: Denn er hat kürzlich ein Video veröffentlicht, in dem er einen "Windows 10 Speedrun" zeigt (via Tom's Hardware ).Der Untertitel des Videos spricht von einer "Installation in 100 Sekunden", in Wirklichkeit sind es allerdings eher 104 Sekunden - das ist allerdings nur eine Unterscheidung für Erbsenzähler, denn die Zeit ist in jedem Fall beeindruckend. Das Wort Speedrun ist hier natürlich nicht ganz präzise, denn im Gegensatz zum Gaming liegen die wahren Fertigkeiten in der Optimierung der Hardware sowie Betriebssystems bzw. Installationsmediums.Wer schon länger kein Windows 10 neu installiert hat, der wird sich womöglich nicht mehr genau erinnern, wie lange dieser Vorgang dauert, nämlich ungefähr 20 bis 30 Minuten - also 1200 bis 1800 Sekunden. 104 Sekunden sind rund eineinhalb Minuten, was einen signifikanten Geschwindigkeitsschub darstellt. Um diese Leistung zu erzielen, hat NTDev nicht nur Tiny10 selbst optimiert, sondern griff auch zum schnellsten (SSD-)Speicher und RAM.