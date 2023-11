Windows XP: Microsoft legt Kult-Wallpaper 'Bliss' endlich in HD neu auf

Das Thema des Weihnachtspullis von Microsoft für das Jahr 2023 wird von den Redmondern auch zur Veröffentlichung einer neuen Ausgabe des Standard-Hintergrundbilds von Windows XP genutzt. Erstmals gibt es auch eine offizielle Version für Smartphones.

Microsoft hat erst vorgestern begonnen, den diesjährigen Windows Ugly Sweater zu verkaufen. Der dem Standard-Wallpaper von Windows XP namens "Bliss" nachempfundene Pulli ist schon wieder ausverkauft. Innerhalb rund eines Tages war die limitierte Edition mit dem eigenwilligen Design inklusive angedeuteter Taskleiste in Bündchenform vergriffen.Wer jedoch noch ein wenig in Nostalgie schwelgen möchte, kann sich wenigstens eine neue, höher aufgelöste Version des Original-Hintergrundbilds von XP auf seinen aktuellen Rechner holen. Microsoft bietet dabei gleich mehrere Pakete an, die unter anderem eine Ausgabe von "Bliss" in voller Full-HD-Auflösung enthalten.Dies gilt auch für die mobile Variante. In beiden Fällen sind in den Paketen jeweils auch noch Versionen in der Optik einer Bleistiftskizze, eines Pop-Art-Designs und eines Gemäldes mit Wasserfarben enthalten. Die letztgenannten Varianten dürften allesamt eher aus einem KI-Effektgenerator gefallen als von Hand angefertigt worden sein. Vielleicht hat man sich des seit Kurzem in Microsoft Paint enthaltenen KI-Cocreators bedient.Ein wenig schade ist dabei, dass Microsoft sich bezüglich Auflösung auf 1080p beschränkt. Mittels einer Upscaling-Software wie Upscayl kann sich jedoch jedermann einfach eine deutlich höher auflösende Version erstellen, um sie auf seinem 4K- oder 8K-Display zu verwenden. Da das Foto, welches 1996 im kalifornischen Sonoma Valley von Charles O'Rear aufgenommen wurde, mittlerweile regelrecht legendär ist, dürfte sich so mancher aktuelle Windows-Nutzer auch über die Full-HD-Version freuen.