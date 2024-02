Tschüss iTunes: Windows-Apps für Apple TV, Music & Geräte sind da

Nach langer Preview-Phase stehen jetzt die finalen Versionen von Apple TV, Apple Music und Apple-Geräte im Microsoft Store zum Download bereit. Die Apps sollen iTunes unter Windows auf lange Sicht ersetzen und die Funktionsweise sowie Optik von macOS übernehmen.

Weitere Nutzungshinweise von Apple

Sie benötigen Windows 10 oder höher.

Sie müssen alle drei Apps laden: Apple Music App, Apple TV App und Apple Devices App. Wenn Sie nur eine dieser Apps laden, werden Sie von iTunes aufgefordert, die beiden anderen Apps zu laden, um auf Ihre Musik- und Videoinhalte aus Ihrer iTunes-Mediathek zuzugreifen.

Nachdem Sie diese Apps geladen haben, können Sie mit iTunes nur auf Ihre Podcasts und Hörbücher zugreifen.

Die Apple Music App und die Apple TV App lesen die Inhalte Ihrer iTunes Mediathek - löschen Sie also nicht Ihre iTunes Mediathek.

Um auf Ihre Einkäufe im iTunes Store in der Apple Music App und der Apple TV App zugreifen zu können, müssen Sie Ihren Computer mit Ihrer Apple ID autorisieren.

Apple und Microsoft haben sich viel Zeit gelassen, um die Aufspaltung von iTunes unter Windows 10 und Windows 11 zu ermöglichen. Bereits im Oktober 2022 hatten die Redmonder angekündigt, die Partnerschaft mit dem iPhone-Erfinder zu vertiefen - angefangen mit der iCloud-Integration innerhalb der Fotos-Apps. Nun folgen die separaten Apps für Apple TV, Apple Music und Apple-Geräte.Windows-Insider konnten die Programme für Apples Video- und Musik-Streaming-Dienste sowie die iPhone-Verwaltung seit mehr als einem Jahr gründlich testen. Heute werden die finalen Updates für Otto Normalverbraucher im Microsoft Store groß angepriesen. Die Apps ersetzen und deaktivieren ein Großteil der Funktionen in iTunes.Nach der Installation kann das klassische iTunes nur noch für den Zugriff und den Kauf von Podcasts und Hörbüchern verwendet werden. "Deine Musik, Filme und TV-Sendungen sind jetzt in Apple Musik und Apple TV verfügbar", heißt es im Hinweis, der bei zukünftigen iTunes-Starts angezeigt wird.Während die Apple TV-App sowohl Zugriff auf den Shop zum Kaufen und Leihen von Filmen und Serien sowie den Streaming-Dienst Apple TV+ gewährt, lohnt sich der Blick in die Music-App nur dann, wenn Apples Musik-Streaming-Abo aktiv ist oder man vorab gekaufte Musik wiedergeben möchte. Der "iTunes Store" für Songs und Alben wird nicht integriert. Apple-Geräte (engl. Apple Devices) hin­ge­gen ermöglicht die Verwaltung, Updates und Backups von iPhones und iPads