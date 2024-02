Das Zusammenspiel von Nvidia-Grafikkarten und Windows läuft aktuell nicht rund. Beim Surfen im Netz ruckelt die Darstellung beim Scrollen, außerdem macht die Synchronisierungs-Technik VSync Probleme. Jetzt will Nvidia mit einem Hotfix helfen.

Nvidia greift für gewöhnlich nur zum Mittel des Hotfix, also der schnell gestrickten Lösung, wenn abseits von Spielen Fehler auftreten und es zu größeren Problemen im Zusammenspiel mit dem Betriebssystem kommt. Jetzt sind die Darstellungsprobleme in Windows so gravierend geworden, dass man zu diesem Mittel greift. Seit Kurzem steht mit Version 551.46 ein Treiber-Hotfix bereit, der für Windows 10 und Windows 11 verfügbar ist.Für Nutzer ist es aktuell mit dem Release mehrerer Karten des Typs Super bei Nvidias Treiber-Versionen nicht mehr so leicht, den Überblick zu behalten. Wie der Konzern erläutert, basiert Version 551.46 auf dem letzten Game Ready Driver 551.23, das ist wiederum der neuesten Game Ready WHQL-Treiber für alle Benutzer. Danach waren zwar mit 551.31 und 551.32 weitere Versionen erschienen, die bleiben aber den aktuellen Super-Modellen vorbehalten.Wie Nvidia zu den Release Notes erläutert, durchlaufen die Zweige der Haupttreiber für gewöhnlich einen umfangreichen QA-Prozess, bevor sie veröffentlicht werden. "Normalerweise versuchen wir, die Veröffentlichung von Treibern auf die Veröffentlichung wichtiger Spiele oder Produkte abzustimmen.Dieses Verfahren habe sich zwar bewährt, aber einen "entscheidenden Schwachpunkt", so das Unternehmen: "Manchmal kann es vorkommen, dass eine Änderung, die für viele Benutzer wichtig ist, solange auf sich warten lässt, bis wir in der Lage sind, den Treiber zu veröffentlichen".Hier kommen die Hotfixes ins Spiel, die einen stark verkürzten QA-Prozess durchlaufen, um schneller bei den Nutzern zu landen. Nvidia versieht diese deshalb mit dem Zusatz Beta und spricht eine Warnung aus: "Die sicherste Option ist, auf den nächsten WHQL-zertifizierten Treiber zu warten."