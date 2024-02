"Edition 2024"-Konzept zeigt ein wiederbelebtes Windows 7

Ein neu veröffentlichtes Konzept beweist, dass Windows 7 auch heute noch - optisch wie funktionell - voll auf der Höhe sein könnte. Dieses Fan-Projekt hat dabei dem beliebten OS neues Leben eingehaucht. Dabei werden eine Reihe interessanten Ideen gezeigt.

Das jüngste Windows 7-Konzept hat das Online-Magazin Neowin ausgegraben und berichtet jetzt darüber.Windows-Enthusiasten legen dabei viel Zeit und Liebe in die Umsetzung, um zu zeigen, wie Microsoft ihrer Meinung nach mit Windows 7 hätte weiterarbeiten können. Entstanden ist so eine "Edition 2024" von Windows 7, die nicht nur recht modern ausschaut, sondern auch eine kluge Weiterentwicklung von dem 2009 gestarteten Betriebssystem darstellt.Gezeigt wird das Projekt von dem YouTuber AR 4789, der bereits als ein produktiver Windows-Konzeptersteller bekannt ist. So zeigte er ebenfalls schon Videos, wie Windows 12 aussehen könnte und wie Windows XP im Stil von Windows 11 ausgesehen hätte.Windows 7-Fans gibt es dabei noch zu genügen, dazu gesellen sich auch verblieben Nutzer, die trotz der vielen Sicherheitsprobleme nicht umgeschwenkt sind. Die allgemeine öffentliche Meinung zu Windows 7 war überwiegend positiv. Es hat im Grunde das Beste von Windows Vista übernommen und gleichzeitig dessen Schwächen und Kritikpunkte behoben.Auch daher zeigt sich selbst im Jahr 2024, also gut ein Jahr nach dem Microsoft die immer wieder verlängerten Extended Support, dass es noch Nutzer gibt. Laut Statcounter-Daten sind das immer noch etwa 3 Prozent des Marktes.Windows 7 ist also noch lange nicht tot.Das Konzept hat eine interessante Note, da es unter anderem auf den damals beliebten Windows Experience Index enthält, ein kostenloses Hardware-Leistungstool, das den Nutzern eine Vorstellung davon vermittelte, wie ihr Gesamtsystem funktionierte und welche Komponente das schwächste Glied und damit optimierungsbedürftig war. Microsoft hat diese Funktion in der Windows 8.1-Vorschau entfernt.