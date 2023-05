Mozilla nennt Termin für Firefox-Supportende unter Windows 7, 8, 8.1

Vor wenigen Wochen gab Mozilla bekannt, dass man sich dazu entschlossen habe, die Unterstützung für Firefox auf Windows 7, 8 und Windows 8.1 noch zu verlängern. Jetzt gibt es auch einen konkreten Termin für das Support-Ende.

Zum Support-Ende für Firefox unter Windows 7, 8 und 8.1 Firefox Version 115 wird die letzte unterstützte Firefox-Version für Benutzer von Windows 7, Windows 8 und Windows 8.1 sein. Wenn Sie diese Windows-Versionen verwenden, werden Sie durch ein Anwendungsupdate in den Firefox Extended Support Release (ESR)-Kanal verschoben. Mozilla wird Sicherheitsupdates für diese Nutzer bis September 2024 bereitstellen. Nach diesem Datum werden keine Sicherheitsupdates mehr bereitgestellt.



Warum hat Firefox die Unterstützung für Nutzer von Windows 7, 8 und 8.1 eingestellt? Microsoft hat den offiziellen Support für Windows 7, 8 und 8.1 im Januar 2023 eingestellt. Nicht unterstützte Betriebssysteme erhalten keine Sicherheitsupdates und haben bekannte Sicherheitslücken. Ohne offiziellen Support von Microsoft wird die Wartung von Firefox für veraltete Betriebssysteme für Mozilla kostspielig und für Nutzer gefährlich.



Kann ich trotzdem sicher mit Firefox Windows 7, 8 und 8.1 surfen? Mozilla stellt kritische Sicherheitsupdates über den Firefox ESR-Kanal bis zum Ende der ESR-Version 115 im September 2024 bereit. Danach werden keine Sicherheitsupdates mehr zur Verfügung gestellt und es wird dringend empfohlen, auf eine unterstützte Version von Microsoft Windows umzusteigen.

Mozilla Firefox Download - Open Source-Webbrowser

Zusammenfassung Mozilla verlängert Firefox-Unterstützung für Windows 7, 8 & 8.1 bis September 2024.

Mozilla stellt kritische Sicherheitsupdates über den ESR-Kanal bis zum Ende der Version 115 bereit.

Firefox Version 115 wird die letzte unterstützte Version sein.

Microsoft stellte Support im Januar 2023 ein.

Google & Microsoft haben Unterstützung für Chrome & Edge unter Windows 7 & 8.1 eingestellt.

Nutzer werden dringend empfohlen, auf eine unterstützte Version von Windows umzusteigen.

Mozilla verlängert die Firefox-Unterstützung für die alten Betriebssysteme Windows 7, 8 und 8.1 bis September 2024. Ursprünglich wollte man noch im Jahr 2023 den Support einstellen, die Rede war von August 2023.Zunächst hatte Mozilla die Verlängerung nur im Bugzilla-Forum diskutiert und dort bestätigt, dass nicht 2023, sondern erst 2024 die Einstellung der Unterstützung für die alten Windows-Betriebssysteme kommen werde. Ein Datum für das Support-Ende hatte man aber noch nicht festgelegt: "Wir werden die Unterstützung für Windows 7/Windows 8 nicht vor der Veröffentlichung des Firefox 115 ESR einstellen, sodass der Firefox 115 ESR Windows 7 / Windows 8 mindestens bis zum dritten Quartal 2024 unterstützen wird. Ich kann nicht sagen, wann wir die Unterstützung für Windows 7/ Windows 8 einstellen werden", erklärte Mozilla-Entwickler Mike Kaply vor einigen Wochen noch dazu.Jetzt ist ein Support-Dokument aufgetaucht , in dem es nun sehr viel konkreter wird. Es gibt jetzt einen Termin. Dort heißt es unter anderem:Im Gegensatz zu Mozilla haben Google und Microsoft die Unterstützung für Chrome und Edge unter Windows 7 und 8.1 bereits eingestellt. Das wiederum hat Apps, die sich auf Chromium verlassen, einen Strich durch die Rechnung gemacht: So hat Valve kürzlich angekündigt, dass Steam ab Januar 2024 nicht mehr unter Windows 7 und 8.1 funktionieren wird. Es will aber überlegt sein, ob man unbedingt mit Windows 7, 8 oder 8.1 noch im Internet sein will. Da es keine Windows-Updates mehr gibt, läuft man Gefahr, angreifbar zu sein.