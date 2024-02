Microsoft-Pläne: Surface-Team soll an Xbox-Handheld mit Dock arbeiten

Bei Microsoft liegen derzeit allerhand Optionen für die Zukunft der Xbox beziehungsweise neue Varianten der Spielkonsole auf dem Tisch. Aktuell diskutiert man intern offenbar sogar die Entwicklung einer zusätzlichen Handheld-Version im Stil der Nintendo Switch

Microsoft soll laut Gerüchten, die laut Angaben eines US-Podcasters und Branchenkenners im Xbox News Cast Podcast von einer bestens informierten Quelle aus dem Umfeld des Softwarekonzerns stammen, über die Einführung einer Handheld-Variante der Xbox nachdenken. Angeblich ist ein solcher Schritt für frühestens 2026 zu erwarten.Das Unternehmen prüft derzeit entsprechende Pläne, wobei die tragbare Version bei Bedarf mit einem Dock an ein großes Display wie einen Fernseher anzuschließen sein soll. Das Gerät würde demnach im Grunde dem Konzept ähneln, das Nintendo bei der Switch erfolgreich umgesetzt hat. Außerdem entspricht die Idee dem, was mehrere PC-Hersteller mit ihren Handheld-Gaming-PCs im Stil des Valve Steam Deck eingeführt haben.Anders als im Fall des Sony PS5-Handheld Streaming-Companions soll die andockbare Xbox der nächsten Generation nicht nur für das Spiele-Streaming herhalten. Angeblich soll das Gerät genug Leistung haben, um sowohl für Streaming- als auch lokales Gameplay dienen zu können. Zusätzlich will Microsoft angeblich auch weiterhin eine Desktop-Ausgabe der Xbox anbieten, also eine High-End-Version im Stil der Xbox Series X Was die Entwicklung der neuen Xbox-Hardware angeht, so soll Microsoft intern große Veränderungen vorgenommen haben. Mindestens die Handheld-Version soll angeblich vom Surface-Team entwickelt werden, das über einige Erfahrung mit mobilen Endgeräten gesammelt hat. Hinter dem Projekt steht angeblich nicht mehr jenes Management, das bisher für die Arbeit an der Xbox verantwortlich war, sondern eben die Surface-Truppe.Ähnliche Pläne für eine Hybrid-Spielkonsole, die sowohl mobil als auch gedockt und sowohl für lokales als auch für gestreamtes Gameplay verwendet werden kann, soll es laut früheren Gerüchten auch bei Sony geben. Allerdings ist natürlich wie immer höchst fraglich, wie vertrauenswürdig die Angaben sind, zumal die Quelle selbst betont, dass es sich um Informationen aus zweiter Hand handelt - für die man trotz aller Vertrauenswürdigkeit der ursprünglichen Quelle keinerlei Garantie übernehmen kann.