Xbox Game Pass kündigt neue Spiele an - inklusive Day-1-Kracher

Microsoft hat die zweite Ladung an Januar-Spielen für Xbox Game Pass bekannt gegeben und dabei bekommen Gamer wieder einige in­te­res­san­te Titel. Im Zuge dieser Liste gab es aber auch eine Überraschung, die einen Mehr-als-nur-Geheimtipp betrifft, nämlich Frostpunk 2.

Ab sofort: Those Who Remain (Cloud, Konsole, PC)

18. Januar: Turnip Boy Robs a Bank (Cloud, Konsole, PC)

18. Januar: F1 23 (Konsole, PC; EA Play)

19. Januar: Palworld (Cloud, Console, PC)

25. Januar: Go Mecha Ball (Cloud, Konsole, PC)

30. Januar: Brotato (Cloud, Konsole, PC)

02. Februar: Persona 3 Reload (Cloud, Konsole, PC)

06. Februar: Anuchard (Cloud, Konsole, PC)

Frostpunk 2: Der eisige Strategiehit zeigt erstmals Gameplay

Frostpunk 2: Ab Tag 1 für Game Pass

Zusammenfassung Zweite Januar-Ladung für Xbox Game Pass veröffentlicht

Frostpunk 2 als Überraschung für den Game Pass enthüllt

Neue Spiele wie Those Who Remain jetzt verfügbar

Turnip Boy Robs a Bank ab 18 Januar spielbar

F1 23 tritt dem Game Pass am 18. Januar bei

Persona 3 Reload erscheint am 02. Februar

Frostpunk 2 kommt als Day-1-Release zum PC Game Pass

Mittlerweile haben wir bereits die zweite Januar-Hälfe und das bedeutet, dass eine neue Ladung an Spielen für den Xbox Game Pass angekündigt und teilweise auch bereits verteilt wird. Diese hat zwar durchaus einige Leckerbissen zu bieten, der ganz große Blockbuster ist allerdings nicht dabei.Doch es gibt eine Überraschung, die Microsoft bisher nicht verraten bzw. an die große Glocke gehängt hat: Denn im heute erschienen Gameplay-Trailer zu Frostpunk 2 kann man am Ende lesen, dass das Spiel für den Game Pass kommen wird. Mehr als das: In der Beschreibung des YouTube-Videos kann man lesen, dass es sich hier um einen Day-1-Release für den PC Game Pass handelt, etwas später wird der Strategie-Hit auch für Xbox Series X/S verfügbar sein.Das wird Game Pass-Besitzer sicherlich freuen, denn Frostpunk war einer der größten Überraschungshits der vergangenen Jahre. Das düstere Aufbaustrategiespiel, bei dem man das Überleben einer Gruppe an Menschen in einer eiszeitlichen Apokalypse managen muss, konnte dem Genre eiskalten, aber frischen Wind einhauchen.Frostpunk 2 behält das grundsätzliche Spielprinzip natürlich bei und entschärft auch nicht die düstere Stimmung, New London steht aber 30 Jahre nach dem großen Sturm vor neuen Herausforderungen, darunter der Ankunft von Erdöl.