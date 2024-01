Microsoft erwägt bisher Xbox-exklusive Spiele für PS5 und Switch

Microsoft hat zuletzt tief in die Taschen gegriffen, um Spielestudios wie Bethesda und Activision Blizzard zu übernehmen. Dabei geht es natürlich auch um Exklusivspiele. Doch die Redmonder könnten in einigen Fällen auch den umgekehrten Weg gehen.

Sea of Thieves, Hi-Fi Rush

Die Großen des Gaming- bzw. Konsolen-Geschäfts, also Sony , Microsoft und Nintendo, haben allesamt eine ganze Reihe an Exklusivtiteln. Diese sollen sich nicht nur als einzelne Spiele verkaufen, sie dienen auch dazu, die Verbreitung der jeweiligen Hardware zu steigern - und sind im besten Fall sogenannte System-Seller.Doch in den letzten Jahren wurde das Beharren auf Exklusivität durchaus aufgeweicht, so hat beispielsweise Sony mehrere seiner Spiele für den PC umgesetzt und dort auch angeboten. Der Grund ist verhältnismäßig einfach, denn vor allem bei bereits älteren Spielen kann man auf diese Weise zusätzliche Einnahmen generieren.Nun gibt es offenbar auch bei Microsoft Überlegungen, bisher Xbox-exklusive Spiele für Konkurrenten freizugeben. Dabei könnte der Redmonder Konzern einen Schritt weitergehen als etwa Sony, denn wie The Verge berichtet, geht aus Wortmeldungen von Microsoft-CEO Satya Nadella und Xbox-Finanzchef Tim Stuart hervor, dass man einige Xbox-Titel direkt auf Sonys PlayStation 5 und der Nintendo Switch anbieten könnte.Als Titel fallen hier natürlich nicht die ganz großen Namen, denn diese sind und bleiben zu wichtig, sondern Spiele wie Sea of Thieves und Hi-Fi Rush. Dennoch öffnet sich Microsoft immer mehr, wie Stuart im vergangenen November auf einer Business-Konferenz mehr als nur andeutete: "Wir wollen hier nichts groß ankündigen, aber unsere Mission ist es, unsere First-Party-Erlebnisse und unsere Abonnementdienste auf jeden Bildschirm zu bringen, der Spiele spielen kann."Diese Gerüchte haben sich in den vergangenen Wochen verstärkt, gleich mehrere renommierte Brancheninsider wollen gehört haben, dass Sea of Thieves für die PlayStation geplant sein könnte. CEO Satya Nadella hat auch selbst mehrfach darüber gesprochen, dass Microsoft mit der Activision-Übernahme mehr als klassischer Publisher tätig sein könnte.